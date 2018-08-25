Минфин Украины занял сотни млн долларов под высокий процент

Министерство финансов Украины разместило облигации внешнего государственного займа на $725 млн Соответствующая информация опубликована на сайте ведомства.

Отмечается, что бумаги со сроком обращения до 2019 года прошли листинг на Венской фондовой бирже. Также сообщается, что средства будут направлены в бюджет страны.

Управляющий партнер инвестиционной компании Capital Times Эрик Найман на своей странице в фейсбуке заявил, что размещение ценных украинских бумаг является вынужденным шагом. Он отметил, что украинские власти заняли деньги под «нереально дорогой» процент — 9,10-9,15% годовых.