Россия остановит доллар «золотым червонцем»

Россия, Иран и Турция могли бы создать «золотой блок»: заменить доллар на золото в качестве резервной валюты и установить фиксированный курс на обмен. Это позволило бы «тройке» минимизировать потери от санкций США. Такой план предложил в своей статье в Forbes политолог Стив Ханке.

Золото — международная валюта, которая давно сохраняет свою покупательскую способность, отмечает аналитик. Кроме того, это не валюта, которую выпускает одна страна, так что у нее нет политического багажа. К тому же, в резервах у Ирана, Турции и России давно используется золото.

Ханке предлагает Тегерану, Анкаре и Москве создать валютный совет, который занимался бы золотом. Подобные институты существовали в 70 странах, и в результате в этих странах сложилась более строгая налоговая дисциплина, цены были стабильнее, а уровни роста выше, пишет он в Forbes. Система такова, что валютный совет лишь выпускает деньги, которые свободно конвертируются в резервную валюту по установленному курсу. Резервная валюта — это иностранная валюта или товар, выбранный таковым, благодаря ожидаемой стабильности. В данном случае — золото.

Чисто технически, валютный совет должен сохранять установленный обменный курс и хранить объем резервной валюты (золота), равный 100% денежной массы. Эта система пассивна и работает, как автомат: за всю историю такие системы не давали сбоев, утверждает Стив Ханке.

В частности, он ссылается на прецедент в России: в 1918 году на севере страны выпускался «британский рубль», привязанный к фунту стерлингов и конвертируемый по фиксированному курсу. Несмотря на гражданскую войну, «британский рубль» никогда не отходил от фиксированного курса, и в итоге даже вытеснил из оборота другие денежные единицы.

Если Москва, Тегеран и Анкара установят у себя подобную систему, привязав ее к золоту, доллару не поздоровится, предрекает Ханке.

Заметим, Банк России действительно наращивает запасы желтого металла ударными темпами. 22 августа Bloomberg со ссылкой на МВФ сообщил, что Центробанк увеличил закупки золота до максимума с начала года. Так, в июле Россия закупила чуть более 26 тонн золота. Таким образом, общий объем запасов составил 2 170 тонн, а его стоимость оценивается в $77,4 млрд

«Это очень мудрый ход со стороны Путина. Россия сейчас находится в состоянии финансовой войны. Они избавляются от американских долларов и приобретают золото. Это защищает их от санкций и заморозки долларовых активов», — приводит Bloomberg заявление Джима Ричардса , редактора издания Strategic Intelligence

По сути, золотой запас — это «чрезвычайные» мировые деньги. Они могут использоваться, например, при обвале курса резервных валют — того же доллара. Или в случае распада мировой финансовой системы на ряд валютных блоков — для осуществления торговли между этими блоками. В 1930-е, когда произошел распад мира на отдельные валютные блоки, желтый металл в качестве универсального платежного средства был особенно востребован.

Может ли повториться этот сценарий, насколько реален план Ханке по созданию «золотого блока»?

— Если у правительства есть возможность манипулировать доверием масс, и эмитировать основанные на золоте деньги в достаточных объемах для обслуживания обращения, то в условиях, когда не будет вывоза этого золота за границу, такая система может работать, — считает доктор экономических наук, профессор Академии труда и социальных отношений Андрей Гудков. — Что касается предлагаемого Ханке

«золотого блока», Турция и Иран не имеют больших золотых месторождений. Да и добыча золота в России — 250 тонн в год — тоже не слишком велика.

С точки зрения эмитирования золотой валюты в виде монет или слитков, — либо каких-то других связанных с золотом инструментов, — в «блок» рационально включить еще и Узбекистан. Именно в Узбекистане, на месторождении Мурунтау в пустыне Кызыл-Кум, находится крупнейший в мире открытый карьер по добыче рудного золота.

Кроме того, крупнейшие месторождения золота находятся в Канаде и ЮАР. Предполагать вхождение Канады в «золотой блок» сложно. А вот ЮАР входит в БРИКС , имеет связи с Россией, и также годится на роль участника «золотого блока».

«СП»: — Что мог бы дать «золотой блок» российской экономике?

— США своими санкциями постоянно устраивают нам волатильность рубля. Из-за этого люди сдают заработанную своим трудом рублевую массу, и покупают взамен зеленую резаную бумагу длинной 11,5 см. Доллары они складируют, финансируя тем самым экономику США.

Если бы сограждане вместо этого покупали золотые деньги — даже если бы золото по реальной стоимости не соответствовало бы заявленной обменной, — такая скупка работала бы на создание золотого резерва.

«СП»: — Почему не предположить, что нашлись бы желающие вывезти это золото из страны?

— Контроль за вывозом золота — трудный вопрос. Но современными методами и его можно решить. Напомню, когда СССР дал «добро» на эмиграцию евреев, многие из них скупали бриллианты и пытались скрытно вывезти драгоценные камни за рубеж. Но уезжающие не знали, что камни были помечены изотопами — и на этом попадались.

То же самое можно сделать с золотыми монетами.

Курс золотого червонца мог бы колебаться по отношению к бумажному рублю. И бумажные деньги можно было бы обменивать на золото только при значительных суммах — например, от 100 тысяч рублей.

Замечу, что в рамках такой системы можно было бы эффективно бороться и со «складированием» населением золотых денег. Достаточно было бы банкам предоставить привилегированные условия держателям золотых счетов — просто потому, что эти счета защищены по номинальной стоимости. И люди понесли бы золото в банки.

Да, золотая монета страшно непрактична. Она моментально истирается в обращении: золото — мягкий металл. Но сейчас мы могли бы сделать золотую монету с использованием современных технологий, и устранить эти минусы. Например, поместить золотую монету в никелевое кольцо, и залить тонким слоем кварцевого стекла, оставив технологические отверстия для лазерной проверки.

«СП»: — Почему, если все так хорошо, этой системой не пользуется ни одна страна мира?

— Такую систему не раз предлагали ввести страны Персидского залива, которые являются крупнейшими производителями нефти. Адептом золотого стандарта, в частности, был президент Ирака Саддам Хусейн. Чем это закончилось, мы знаем: американской военной агрессией в 2003 году, в результате которой Саддам был убит.

Лидер Ливии Муаммар Каддафи отказался от ядерного оружия, и вроде бы претензий у Запада к нему не было. Но у Каддафи был план по созданию нового Африканского союза, который бы опирался на новую экономическую систему — он планировал ввести «золотой динар». Итог — в 2001-м Каддафи был убит поддерживаемыми НАТО повстанцами.

Словом, идея возвращения золота в наличный оборот — это хорошая идея. И если бы она была реализована в 1990-м — именно это я в то время предлагал — не было бы бешеной инфляции «лихих 1990-х» со всеми ее разрушительными последствиями.

— Стив Ханке предлагает в каком-то виде восстановить золотой стандарт, — отмечает председатель Русского экономического общества им. С. Ф. Шарапова, профессор кафедры международных финансов МГИМО (У) Валентин Катасонов . — Напомню, что этот стандарт складывался долго и болезненно в течение XIX века, Россия подключилась к золотому стандарту в 1897 году, когда в результате денежной реформы Сергея Витте был установлен свободный обмен кредитных билетов на золотые монеты.

Должен заметить, золотой стандарт — штука довольно лукавая. Достаточно сказать, что этот проект был инициирован Ротшильдами. И чем выше был процент покрытия денежной эмиссии золотым запасом, тем сильнее затягивалась золотая удавка на шее финансовой системы страны. Ради чего, собственно, проект и затевался тогдашними владельцами денег.

Но вернемся к идее Стива Ханке. На мой взгляд, три страны — Россия, Иран и Турция — действительно могли бы заключить трехстороннее соглашение о расчетах и платежах. Но при этом никакой Америки открывать не надо. Мир уже переживал подобные ситуации, и к золотому стандарту не возвращался.

Напомню, что в XX веке так тупо, как сегодня, никто не осуществлял международные расчеты. Мир широко пользовался таким инструментом, как клиринг. Клиринги — это встречные обязательства. По клиринговым соглашениям страны в определенные моменты времени фиксировали сальдо взаимных обязательств. И либо это сальдо погашалось какой-то валютой — валюта называлась клиринговой. Либо страна, у которой возникали обязательства по клиринговому соглашению, просто получала кредит — иногда беспроцентный.

Советский Союз после Второй мировой активно пользовался клиринговыми соглашениями — прежде всего, со странами народной демократии. Но были клиринговые соглашения с Китаем, тем же Ираном.

Сегодня, я считаю, власти в России находятся под гипнозом сиюминутных событий, и не желают вспоминать про наш собственный опыт. В данном случае можно было бы увязать клиринговые расчеты с золотом — сделать клиринговой валютой желтый металл.

Другой вопрос, что политически Москве, Анкаре и Тегерану очень сложно договориться. Страны, которые оказались в сложном положении, всегда тянутся к тому, кто сильнее. Чтобы Россия могла найти партнеров по соглашениям о клиринговых расчетах, нам надо хотя бы немного почувствовать, что мы — суверенное государство, и не идти на поводу у Вашингтона. К сожалению, пока наша вялая политика затрудняет решение любых проблем.

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