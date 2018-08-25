Первые биржи в России: Санкт-Петербург vs Архангельск

Москва, 25 августа — «Вести. Экономика» Современные высокотехнологичные площадки по торговле ценными бумагами берут свое начало из ярмарок, купеческих собраний, обмена льном и хлебом. История российских бирж исчисляется уже несколькими столетиями. Очерк об истории фондового рынка подготовлен инвестиционной компанией «АТОН».

Первая биржа в России появилась по указу Петра I в Санкт-Петербурге, вскоре после основания города. Вдохновившись примером Голландии, он решил заставить торговать купцов по-европейски. Учрежденная биржа, должна была облегчить им переговоры, дать возможность заключать сделки, собирать сведения о ценах, спросе и предложении.

При основании Санкт-Петербурга сразу же было отведено место для собрания торговых людей. Дозволив эти собрания для получения сведений и заключения сделок, Петр Великий позаботился и о доставлении им сведений о ценах товаров как русских, так и иностранных по отчетам важнейших иностранных бирж, чтобы избавить их от ошибочных слухов и известий.

Петр поощрял иностранную торговлю. К примеру, в 1712 году он объявил, что первые три корабля, прибывшие из Италии в Петербург, будут освобождены от половины таможенных пошлин. Летописец деяний Петра Великого И. И. Голиков в своих записках о царе писал, что случайно пришедший в 1704 году в Петербург первый иностранный купеческий корабль был проведен по фарватеру Невы самим Петром I, переодетым лоцманом, и доставлен к Троицкой пристани, прямо к бирже.

История возникновения биржи, не будь вмешательства Петра, была бы другой. Возможно, первая биржа Российской империи появилась бы в Архангельске. С конца XVI и до начала XVIII века Архангельск был главной морской гаванью России, через которую велась торговля с европейскими странами. Есть исторические свидетельства, что во время ежегодных ярмарок работали купеческие собрания — подобные биржевым. На ярмарках было много иностранных купцов, объемы сделок были значительны, а спрос на такие товары, как хлеб, юфть, сало и лен, бил все рекорды.

Русские купцы съезжались в Архангельск со всей страны. В начале XVIII века, когда Архангельск был еще единственным российским морским портом, на местной ярмарке торговали купцы из 90 городов, слобод и торговых сел России. Но теперь по воле Петра вся внешняя торговля должна была переместиться в Петербург. В итоге, вторая российская биржа — в Архангельске — открылась спустя 86 лет после первой. Зато не по воле царя, как в Петербурге, а по инициативе местного купечества.

Что делали купцы на бирже того времени? О некоторых обычаях и правилах, сложившихся на Петербургской бирже к концу XVIII — началу XIX века, говорил русский писатель и издатель Павел Свиньин: «Ежедневно в три часа пополудни собирается в залу русское и иностранное купечество со всего Петербурга. Здесь человек человеку … даром не скажет слова, даром не пожмет руки. Когда говорят, то идет торг; когда схватятся руками, то дело решено… Людей множество, но тихо; кругом жужжат, но не слышно громкого слова Пробы товаров передаются от одного другому: их нюхают, пробуют на зуб, трут в руках, рассматривают на свет и — идут в другую комнату заключать условие». В этом Петербургская биржа была схожа со всеми остальными биржами Европы. Но это сходство ограничивалось исключительно внешними признаками.

Хотя во времена Петра I биржи существовали в немногих столицах Западной Европы, только в Лондоне и Амстердаме (Парижская биржа официально правительством была признана в 1724 году, функционируя до этого полулегально, Берлинская была учреждена в 1739 году, а Венская — в 1771 году), появление биржи в Петербурге еще не означало, что в XVIII столетии русский торговый капитал проявлял значительную активность и организованность.

На протяжении почти всего XVIII столетия Петербургскую биржу посещали по преимуществу иностранные купцы и судовладельцы. Для них биржа была обычным и весьма удобным местом для совершения коммерческих сделок. Русские купцы достаточно долгое время были вынуждены ходить на биржу по царскому повелению. Биржевые маклеры, чаще иностранцы по происхождению, нередко выступали в роли просто переводчиков или «сводчиков».

Торговля ценными бумагами началась на бирже только в середине XIX века, а фондовый отдел как отдельная структура был образован лишь в июне 1900 года. К началу 1914 года официальный бюллетень Петербургской фондовой биржи содержал около 700 наименований ценных бумаг, а в целом в Российской империи — около 800. Для сравнения, сегодня на основной российской торговой площадке — Московской бирже — торгуется более 2500 ценных бумаг.

Изменившиеся экономические условия русской жизни с половины XIX века, создание массы крупных акционерных предприятий, постройка железных дорог, выпуск государственных займов — все это привлекло на биржу немыслимое в прежнее время количество ценностей.

Дело, которое наметил Петр I, первоначально шло медленно и достигло расцвета только к концу XIX века. В 1914 году у нас было уже более 90 бирж. И в это время биржа действительно стала важнейшим институтом, позволявшим привлекать финансирование для экономического развития страны.