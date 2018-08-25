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Рублю предсказали черный понедельник
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Рублю предсказали черный понедельник 

Рамблер 1 час назад
Эксперты прогнозируют очередной скачок курса рубля в понедельник, 27 августа. По их мнению, падавший рубль ненадолго отыграл у доллара и евро соответственно 70 и 80 копеек, остановившись на уровне в 67,8 за доллар и 78,4 за евро.
К понедельнику, когда очередные американские антироссийские санкции вступят в силу, курс доллара может преодолеть отметку в 70 рублей, пишет «МК».
Это не единственный фактор, негативно сказывающийся на курсе рубля. В американском Джексон-Хоуле проходит встреча руководителей ЦБ крупнейших стран мира. Инвесторы находятся в ожидании выступления главы Федеральной резервной службы (ФРС) США Джерома Пауэлла.
«Рост ставок в американской экономике делает более привлекательными вложения в американские облигации», — отмечает старший аналитик «Альпари» Роман Ткачук.
С пятницы Банк России приостановил закупки валюты на свободном рынке. По мнению экспертов, это поможет снизить скорость падения рубля, но панацеей не станет.
Между тем не все аналитики настроены столько же пессимистично.
«Санкции от 27 августа уже заложены в текущие котировки рынка. Реакция рубля может быть негативной, только если санкции коснутся запрета на покупку ОФЗ и сделки с госбанками России в США», — подчеркнул начальник отдела «БКС Брокер» Василий Карпунин.
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