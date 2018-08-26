Пиво соединят с марихуаной. Это будет стоить миллиарды

Среди пивоваренных компаний формируется новый тренд — производители пивных напитков пытаются интегрироваться в рынок легальной марихуаны. В августе Constellation Brands — один из крупнейших в США производителей алкогольной продукции, владелец Corona — решил инвестировать четыре миллиарда долларов в канадскую Canopy Growth. Незадолго до этого принадлежащий Heineken пивной бренд Lagunitas занялся производством напитков с марихуаной. С одной стороны, этому способствует грядущая легализация каннабиса в Канаде, с другой — падение продаж алкогольных напитков в развитых странах. Перспективы слияния двух конкурирующих рынков — в материале «Ленты.ру»

Холдинг Constellation Brands, выпускающий пиво под брендами Corona и Mondelo, а также крафтовые сорта Ballast Point и Funky Buddha Brewery, впервые инвестировал в Canopy Growth, занимающуюся реализацией медицинской марихуаны, еще октябре 2017 года. На сегодняшний день эта канадская компания является лидером мирового рынка легальный марихуаны. Осенью 2016 года Canopy Growth стала первым стартапом-«единорогом» на рынке каннабиса: ее рыночная стоимость достигла миллиарда долларов.

В середине августа 2018 года компании решили расширить партнерство — американский холдинг вложит в «дурной» бизнес порядка четырех миллиардов долларов. Поговаривают, что это самая крупная инвестиция в истории отрасли. Согласно договоренности, Constellation Brands купит 104,5 миллиона новых акций Canopy Growth по 48,6 канадского доллара за штуку (примерно 37 долларов США), увеличив таким образом свою долю в капитале компании до 38 процентов (сейчас у нее около девяти процентов). Кроме того, американская компания получит право приобрести в последующие три года еще 139,7 миллиона акций Canopy Growth за 3,5 миллиарда долларов, увеличив свой пакет до контрольного.

«За последний год мы лучше узнали рынок марихуаны и поняли, какие великолепные возможности он открывает», — прокомментировал сделку глава Constellation Brands Роб Сэндс. Наибольшие надежды партнеры связывают с развитием рынка рекреационного употребления марихуаны. В частности, планируется начать производство напитков на основе каннабиса. Генеральный директор Canopy Growth Брюс Линтон назвал инвестиции со стороны Constellation «ракетным топливом», добавив, что им открывается поистине уникальная возможность стать первыми на рынке напитков с марихуаной.

Впрочем, у Constellation могут перехватить эстафетную палочку первенства на новом рынке. Так, одним из претендентов на производство конопляных напитков стала канадская пивоваренная компания Molson Coors Brewing, заявившая в начале августа о создании совместного предприятия с местным производителем марихуаны The Hydropothecary Corp. Конкурирующая с ним канадская The Green Organic Dutchman тем временем планирует разработать центр тестирования продуктов и производства, чтобы исследовать использование каннабиса во всем — от холодных чаев и соков до спортивных напитков. Эксперты ожидают, что 50 процентов продаж марихуаны в США в течение последующих нескольких лет придется как раз на «производные» продукты — сладости, напитки и т.д.

При этом немало компаний уже выпускают соответствующую продукцию с психотропным эффектом — например, Manzanita and Madrone, Le Herbe, Dixie Elixirs, Sproutly, Cannabiniers. Однако эксперты считают, что им не хватает поддержки крупных брендов, таких как Molson Coors или Constellation. Зато такая поддержка есть у производителя недавно появившегося в Калифорнии безалкогольного напитка с тетрагидроканнабинолом (активное вещество в марихуане) Hi-Fi Hops. Выпустил его пивной бренд компании Heineken — Lagunitas. Более того, в ассортименте есть и напитки с каннабидиолом, который, как считается, во многом ответственен за терапевтические свойства марихуаны — облегчение боли, борьба с бессонницей, противовоспалительный и противосудорожный эффекты.

Приобрести баночку Hi-Fi Hops за восемь долларов пока можно только в калифорнийских диспансерах. И это отражает две проблемы, которые на сегодняшний день видят эксперты. Во-первых, это цена. Если упаковка обычного пива из шести банок обойдется покупателю в 10 долларов, то за конопляный напиток придется выложить все 50. Другая проблема заключается в том, что оно не продается в барах, супермаркетах и алкогольных магазинах, да и пить его придется, скорее всего, у себя дома. Тем не менее потребительский спрос на продукты из марихуаны растет довольно быстро. Связывают это как с кампаниями по легализации травки на государственном уровне, так и с распространением осведомленности о наркотиках в целом.

Рынок алкогольной продукции, напротив, переживает не лучшие времена. Molson Coors фиксирует спад продаж пива четвертый квартал подряд, а продажи Heineken упали в первой половине этого года. По данным Национальной статистической службы Великобритании, доля любителей выпивки сегодня находится на самом низком уровне за всю историю. Социологи подтверждают, что общество постепенно охладевает к алкоголю, причина тому — стремление к осознанному потреблению и здоровому образу жизни. Причем в большинстве случаев речь идет о молодежи, больше всего теперь выпивают люди в возрасте от 45 до 64 лет.

Пытаясь бороться с падением продаж, производители алкогольной продукции даже прибегают к снижению градуса пива. По словам ⁠аналитика Mintel Group Джонни Форсайта, многие теперь хотят выпивать, но не напиваться. Так, в Восточной Европе спрос на слабоалкогольное пиво крепостью не выше 0,5 процента вырос примерно на 20 процентов за пять лет — с 2011 по 2016 год.

Впрочем, падение продаж алкогольной продукции связывают не только с ростом осознанности. Алкоголь и наркотики традиционно считаются конкурирующими рынками. Нередки случаи, когда алкогольный бизнес финансирует противников марихуаны. По словам аналитиков индустрии каннабиса в банке Cowen, цены на выпивку резко упали в тех штатах, где марихуана стала легальной. Отказ от алкоголя в пользу травки в какой-то степени можно считать заботой о своем здоровье. Ведь, согласно исследованиям, алкоголь в 114 раз вреднее марихуаны. Кажется, производители пива поняли, что здесь им конкуренцию не выдержать, а значит — нужно объединяться, учитывая, что все больше стран делают выбор в пользу полной легализации каннабиса.

Глава Constellation Роб Сэндс полагает, что партнерство с производителями марихуаны — одна из лучших возможностей для роста в этом десятилетии. Легализовать медицинское употребление марихуаны собираются еще по крайней мере 30 стран по всему миру. А Канада готовится стать первой страной «Большой семерки» и второй в мире (после Уругвая), полностью легализовавшей употребление каннабиса в рекреационных целях на всей территории государства. Производство и продажа марихуаны в медицинских целях были разрешены в Канаде еще в 2001 году. Премьер-министр страны Джастин Трюдо выступает за полную легализацию и продажу наркотика не только по медицинским показаниям, но и развлечения ради.

В январе 2017 года исследовательская группа ArcView Market Research опубликовала отчет, согласно которому жители США и Канады потратили в 2016 году 53,3 миллиарда долларов на приобретение марихуаны, включая легальные покупки в медицинских целях. По словам гендиректор ArcView Троя Дейтона, рынок каннабиса растет значительно быстрее других потребительских рынков, таких как продукты питания, домашнее видео или гаджеты, потому что ему не нужно искусственно создавать спрос или внедрять инновации. Его задача состоит в легализации продукта, который и так пользуется популярностью.

В начале 2017 года в США произошел взлет рынка марихуаны в связи с расширением числа штатов, где она стала легальна. Аналитики даже приравняли скачок легальных продаж «дури» к буму доткомов в конце 1990-х годов прошлого века. По данным ArcView, в 2016 году узаконенные продажи марихуаны в Северной Америке увеличились на 30 процентов до 6,7 миллиарда долларов, при этом в Колорадо, Орегоне и Вашингтоне они выросли на 62 процента. Согласно прогнозу ArcView, ежегодный рост рынка составит в среднем 25 процентов. Как указывает Forbes , совокупный рост ВВП в эпоху доткомов составил 22 процента, а значит, расширение легального рынка марихуаны будет более стремительным.

Тем не менее на ⁠федеральном уровне производство и употребление каннабиса ⁠в США все ⁠еще не признаны законными. Генеральный прокурор США ⁠Джефф Сешнс — ярый ⁠противник травки. По его словам, марихуана «немногим хуже героина», и он обещал, что не позволит продавать ее «на каждом углу». Употребление каннабиса разрешено на уровне отдельных штатов: 30 допускают ее продажу в медицинских целях, а девять — в рекреационных. Впрочем, потенциальная легализация марихуаны не дает покоя не только Сешнсу и производителям алкоголя, это может стать головной болью, например, для частных тюрем. Узаконивание легких наркотиков потенциально снизит потребность в исправительных учреждениях, поскольку уменьшится число людей, попадающих за решетку по обвинениям, связанным с наркотиками.

Угрожает легальная марихуана и фармацевтическим фирмам. По данным исследователей из университета Джорджии, в штатах, где разрешили продавать марихуану, потребность в лекарствах — в частности, в обезболивающих — действительно снизилась. По оценкам New Frontier, если марихуану в медицинских целях легализуют во всех штатах, потери фармацевтической отрасли за несколько лет могут составить более 18 миллиардов долларов.

Хотя самые умные предпочитают не бороться, а внедряться в рынок — по примеру пивоваренных компаний. Некоторые ухитряются делать это одновременно. Так, производитель болеутоляющих Insys Therapeutics развернул в прошлом году масштабную кампанию против легализации каннабиса в штате Аризона, потратив на нее полмиллиона долларов. Позднее выяснилось, что компания сама разрабатывала собственный препарат на основе синтетической марихуаны.

По оценке компании Euromonitor International, уже в 2018 году выручка от легальных продаж марихуаны в США составит 10,2 миллиарда долларов, в Канаде — 7,5 миллиарда долларов. Аналитики компании New Frontier подсчитали, что легализация наркотика в США на федеральном уровне принесет дополнительно около 106 миллиардов долларов налогов к 2025 году, а также создаст до миллиона новых рабочих мест. В рынок каннабиса с большой охотой вкладываются банки и денежные мешки. Сделку Constellation Brands и Canopy Growth сопровождали Goldman Sachs и Bank of America , а JPMorgan Asset Management инвестировала в производителя марихуаны MedReleaf.

С другой стороны, экономисты сохраняют долю скепсиса относительно небывалого коммерческого успеха компаний, занимающихся производством марихуаны. Например, капитализация Canopy уже превысила шесть миллиардов долларов, в то время как выручка составила всего лишь 46,8 миллиона долларов. Получается, ее рыночная стоимость в 130 раз выше ее доходов — по-хорошему, эта разница должна быть как минимум в десять раз меньше. Оценка другого производителя марихуаны — Aurora Cannabis — превышает его ожидаемый доход в 220 раз.

В целом рынок имеет грандиозные перспективы, но существуют и определенные риски. Смущают недостаточные условия для крупномасштабного производства конопли в Канаде и США — в частности, неподходящий климат. Также неизвестно, насколько потребителям «зайдет» такая гибридная продукция, как марихуановое пиво, — все-таки это большой эксперимент. Пока отрасль живет во многом за счет надежд инвесторов, а как таковой индустрии и рынка сбыта на сегодняшний день нет.