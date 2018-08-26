На Тайване зарегистрирован рост индекса промышленного производства

Тайбэй, 26 августа / Синьхуа / — Индекс промышленного производства на Тайване вырос на 4,43 процента в июле по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 109, свидетельствуют данные, опубликованные островным ведомством по вопросам экономики.

Субиндекс обрабатывающего сектора вырос на 5,01 процента до 108,54.

В частности, производство электронных компонентов, занимающее значительную долю в обрабатывающей промышленности, выросло на 3,32 процента до 107,85.

Наряду с этим, в июле доходы острова от оптовых продаж выросли на 4,7 процента до 879 млрд новых тайваньских долларов /28,7 млрд долл. США/. Сектор розничной торговли и сектор общепита выросли соответственно на 3,2 и 3,5 процента. -0-