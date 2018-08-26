Сколько стоит обед для депутатов в Кремлёвской столовой: нам бы так

Вы просто не представляете, как здесь (в столовой Кремля) вкусно и… очень дешево кормят!

Полноценный обед с первым, вторым, салатом и компотом стоит чуть меньше 80-ти рублей!

Где такие цены еще можно увидеть за обед с этим и с тем?

Это что получается наши депутаты выставляют себя как малоимущие и добились таких низких цен в столовой.

Потому что не в жизнь не поверю, что такой обед даже по себестоимости столько не будет стоить!

Вы только представьте, что на один такой поднос с обильным кушаньем нужно в реальности потратить:

время и работу повара, раздатчицы, кассира

оплатить за свет, воду и отопление,

транспортные расходы,

амортизация оборудования,

сами продукты

и многие другие факторы, влияющие на цену обеда.

Складывается впечатление (а оно так и есть), что тут без дотации из бюджета не обходится. Как минимум 50%-80% от всего обеда сумма выделяется из бюджета.

Вот так малоимущие депутаты и чиновники у нас в России!

Лучше бы по стране так организовали несколько столовых!

Теперь мне стало ясно, почему так жалуются они на то, что как это народ не может хорошо питаться на 10 тысяч рублей в месяц.

Теперь понятно, о чём они говорят — они же видят только суммы в чеках за обед в Кремлевской столовой не больше 100 рублей.

По интернету гуляет чек на 79 с лишнем рублей за полноценный обед в столовой Кремля:

щи по-уральски со свининой — 19 рублей 30 копеек,

пюре картофельное 150 грамм — 6 рублей 50 копеек,

свинина тушёная Шейка — 32 рубля 22 копейки,

салат Деликатесный со свежим огурцом — 15 рублей 71 копейка,

напиток Цитрусовое ассорти (апельсин и лимон) — 2 рубля 69 копеек.

Все всполоснулись и многие думают и говорят, что это Абсурд, такого не может быть, это Фотошоп или еще чего-нибудь там.

Или еще: в Кремле эпоха развитого коммунизма что ли?

А другие подтверждают такие цены: Я один раз был в Конституционном суде и полностью там пообедал на 30 рублей. Приятель проходил практику в администрации президента и говорил, что там цены такие же.

Это еще что! А кто-то успел выложить в интернет чек на обед в 20 рублей из столовой УПОО СХО ФСО (Управление продовольственного обеспечения и обслуживания службы хозяйственного обеспечения Федеральной службы охраны ).

Вот это действительно — Чудо.

В чеке:

цитрусовый напиток — 2 руб 18 коп,

картофельное пюре — 6 руб 48 коп,

свиной шницель в томатном соусе — 10 руб 42 коп,

хлеб — 1 рубль 4 коп.

Итого: 20 рублей 12 копеек.

Вот так бы нам так питаться! Теперь понятно сколько стоит обед для депутатов и чиновников в Кремлёвской столовой.

Судя по этим ценам, можно сказать — вот они настоящие цены на продукты — без накруток и коррупции. Значит мы платим за продовольствие втридорога если не больше.

Значит миллионы россиян обманывают и каждый год все сильнее и сильнее. А еще налоги повышают, пенсии урезают, воздухом свежим подышать не дают…

А как Вы думаете, мои дорогие, верите ли вы в такие цены в столовой Кремля, что депутаты с их зарплатами в полмиллиона рублей питаются на 100 рублей в день?