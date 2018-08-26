«Алроса» продаст с молотка 129 «специальных» алмазов

«Алроса» выставит на аукцион «специальные» алмазы весом более 10,8 карата (около 2,16 грамма). Торги пройдут во Владивостоке с 27 августа по 12 сентября. Об этом сообщил «Интерфакс».

Выставляемый на торги ассортимент состоит из 129 алмазов ювелирного качества общей массой 2,312 тысячи карат.

Побороться за обладание «специальными» алмазами смогут 76 фирм со всего света. На аукцион приглашены представители из России, Израиля, Бельгии, Индии, Гонконга, ОАЭ и США. Счастливые обладатели будут официально объявлены 13 сентября.

«Со времени своего создания в 2016 году наш филиал во Владивостоке зарекомендовал себя в качестве надежной торговой площадки. Каждый наш аукцион здесь посещают клиенты не только из России и близлежащих азиатских стран, но также из Европы и США», — сказал директор сбытовой организации «Алросы» Евгений Агуреев

«Алроса» в 2018 году проводила подобные аукционы дважды. Доход предприятия составил более 30 миллионов долларов США.

Филиал «Алроса» во Владивостоке был создан в 2016 году в целях развития Евразийского алмазного центра (ЕАЦ) на территории Свободного порта Владивосток.

Ранее, 4 августа, компания «Алроса» продала самый дорогой российский бриллиант из коллекции «Династия» в 51,38 карата. Он считался самым чистым из «специальных» бриллиантов, ограненных за всю историю российского ювелирного искусства.