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Экономист прокомментировал идею государства заменить доллары на золото
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Экономист прокомментировал идею государства заменить доллары на золото 

360tv.ru 10 минут назад
Фото: 360tv.ru
Правительство РФ не верит в скорую нормализацию отношений с Западом и ищет запасные варианты в развитии экономики. Россия решила заменить в международных расчетах доллар на золото. Об этом сообщило РИА ФАН.
Политики планируют сделать золото резервной валютой.
Ученый-экономист, экс-депутат Госдумы РФ Павел Медведев тоже видит необходимость в создании дополнительного средства обмена.
«Но вот решение иметь в активе золото — это, знаете, как человек, который ограничен в своих финансовых операциях, вынужден иметь при себе наличные деньги. Вот он надеется, что если все банки от него отвернутся, он все равно сможет себе на пропитание что-то купить за наличные деньги», — прокомментировал Павел Медведев.
По его словам, использовать золото на рынке неудобно. Главную причину он видит в отказе в большинстве случаев вести расчеты с помощью этого элемента. Считается, что золото достаточно дорогое. Но в масштабах расходов государства унция золота «стоит просто копейки». Еще одна проблема заключается в поиске покупателя, готового взять золото в больших объемах.
Павел Медведев резюмирует, что золото — не лучший вариант в международных расчетах. Однако это лучше, чем совсем ничего.
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