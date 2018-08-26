Экономист прокомментировал идею государства заменить доллары на золото

Правительство РФ не верит в скорую нормализацию отношений с Западом и ищет запасные варианты в развитии экономики. Россия решила заменить в международных расчетах доллар на золото. Об этом сообщило РИА ФАН.

Политики планируют сделать золото резервной валютой.

«Но вот решение иметь в активе золото — это, знаете, как человек, который ограничен в своих финансовых операциях, вынужден иметь при себе наличные деньги. Вот он надеется, что если все банки от него отвернутся, он все равно сможет себе на пропитание что-то купить за наличные деньги», — прокомментировал Павел Медведев.

По его словам, использовать золото на рынке неудобно. Главную причину он видит в отказе в большинстве случаев вести расчеты с помощью этого элемента. Считается, что золото достаточно дорогое. Но в масштабах расходов государства унция золота «стоит просто копейки». Еще одна проблема заключается в поиске покупателя, готового взять золото в больших объемах.

Павел Медведев резюмирует, что золото — не лучший вариант в международных расчетах. Однако это лучше, чем совсем ничего.