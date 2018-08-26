Donya-e Eqtesad (Иран): Экономическая политика Путина: Россия выходит из-под санкций, не сильно пострадав 

Считающееся весьма авторитетным в мире международное рейтинговое агентство Fitch, в одном из своих докладов, опубликованных на днях и посвященных американским санкциям против России и влиянии их на экономику страны, отметило, что Москве в целом пока удается справляться с их последствиями, и без слишком больших для себя затрат. Данное американское агентство в том же докладе охарактеризовало уровень кредитоспособности России как «BBB», а также дало удовлетворительный прогноз по российской экономике на последующий период.
Как выяснила группа обозревателей по мировой экономике от издания «Дунё-э Эктесад», агентство Fitch в упомянутом докладе предоставила в целом позитивный прогноз по российской экономике, выразив это в следующих словах: «Агентство Fitch определило долгосрочный кредитный рейтинг иностранных валют и национальной валюты России на уровне „BBB“. Фактически, этот позитивный прогноз стал возможен в итоге постоянного совершенствования структуры экономической политики, что подкрепляется использованием гибких обменных курсов, верным прогнозированием и предупреждением инфляции в среднесрочной перспективе, а также глубоко продуманной финансовой стратегией».
Согласно сообщению Fitch, успехи в экономической политике и планировании и финансовая стратегия России стали, по сути, ключевыми элементами улучшения макроэкономической ситуации и увеличения гибкости макроэкономики, роста ее устойчивости относительно разного рода шоковых потрясений. Агентство прогнозирует, что Россия и далее будет неизбежно сталкиваться с более жесткими санкциями США, однако в то же время подчеркивает — страна смогла, в целом, удачно выйти из-под новых санкций, навязанных министерством финансов США. На основе доклада агентства, рост ВВП России за 2018 год составит в целом 1,8%. Уровень же инфляции в России за июль месяц текущего года продолжал снижаться, как и за год в целом, и составил рекордно низкий уровень в 2,5%.
Издание Forbes также, анализируя причины тому, почему санкции США и Запада почти не достигают целей, написало буквально следующее: «На улицах Москвы все осталось таким же, как и было тогда, пока первые санкции против России, в связи с ее действиями в Крыму и на Украине, еще не были введены. Совершенно не заметно отсутствие каких-то товаров на полках магазинов или торговых центров, а что до цен на питание в ресторанах — так они, кажется, даже стали несколько дешевле, чем были до вступления санкций в силу. Если взять не Москву и большие города, а сельскую местность — то там тоже живут люди, на качество жизни которых „нефтегазовые“ санкции против России почти не влияют, по крайней мере, не влияют разрушительно. Директор программы „Экономическая политика“ Московского Центра Карнеги Андрей Мовчан в отношении этого написал: „Когда в 2000 году Владимир Путин в первый раз одержал победу на президентских выборах и надолго закрепил за собой высокий президентский пост, большинство ключевых видов собственности и финансов (говоря по-научному, активов) в России либо были в распоряжении государства (то есть, правительства) либо же, в распоряжении узкого круга лиц, о которых было известно, что они достаточно лояльны действующей власти. То есть то, что не принадлежало государству, принадлежало этим лицам“.
Нам же следует помнить как о том, что Россия не только сильная сама по себе, чтобы минимизировать тяжелые для любой другой страны последствия экономических санкций, как и о том, что власть и администрация в этой стране привыкли вести дела, обходясь без больших денежных сумм: это привычка, корни которой следует искать еще в эпоху Советов и коммунизма. В так называемый период „господства коммунизма“ власть, как, собственно, и простой народ, привыкли получать доступ к товарам первой необходимости, продовольствию и услугам через так называемый „черный рынок“, где основную роль играли не деньги, а принцип „ты мне — я тебе“. В последнее же десятилетие 20 века, после распада СССР, страна испытала так называемый „переходный период“ к либерализму — форме экономического порядка, который в российских условиях означал вовсе не свободу, а попросту отсутствие в принципе каких-то норм, правил и регулирования. Но этот период безвластия, как в политике, так и в экономике, первых лет президентства Бориса Ельцина, первого президента постсоветской России, привел к противостоянию ветвей власти, законодательной и исполнительной, или же, правительства во главе с президентом и парламента. На этом фоне пышным цветом стала расцветать коррупция. Когда же власть оказалась в руках Путина, он смог справиться с ситуацией, поскольку начал не с нормализации экономики, а с укрепления „вертикали власти“. Главным делом в экономике, которое сделал он — это перевод экспорта нефти под строгий контроль государства и национализация главной нефтедобывающей компании „ЮКОС“, что, опять же в российских реалиях означало подчинение компании лично себе. В 2003 году по распоряжению Путина был задержан ведущий тогда российский олигарх Михаил Ходорковский, что стало, своего рода, „посланием“, весточкой прочим российским олигархам — так, чтобы те поняли, что президент не шутит. Это было очень важно и своевременно, поскольку до 2008 года 70% дохода России от экспорта приносили как раз углеводородные ресурсы. В 2013 году на долю частного предпринимательства и недобывающую сферу приходилось менее 10% российского ВВП. Еще и сейчас почти 70% рынка труда и рабочей силы контролируется государством. И эти цифры даже выше, чем соответствующие данные, относящиеся к периоду последнего коммунистического лидера и президента СССР Михаила Горбачева. На сегодня доля частного сектора в общем объеме ВВП России составляет только 25%.
А издание Forbes, касательно причин высокой сопротивляемости России вводимым Западом экономическим санкциям, добавляет следующее: „Еще очень важно то, что именно в тот период, когда вводились санкции, многие специалисты по экономике предрекали и считали неизбежным крах всей российской экономики уже в краткосрочной перспективе. Но были два фактора, которые позволили российской экономике, в период санкций и, к тому же, в условиях падения цен на энергоносители, удержаться на плаву. Первое — это то, что и государство и частный бизнес смогли накопить много финансовых резервов, полученных тогда, когда цены на нефти были достаточно высоки. Кремль сумел в три раза увеличить золотовалютные поступления, в распоряжении частного бизнеса и предприятий также оказалось достаточно активов. Довольно велик оказался общий объем резервов всех банковских счетов, которые накопили частные инвесторы. Он достиг общей суммы в 250 миллиардов долларов. У населения тоже оказалось довольно много товаров высокого качества, в том числе и импортного дорогостоящего, которые оно успело приобрести. А уровень благосостояния населения, по крайней мере, в городах, до начала кризиса устойчиво рос, выросла, по сравнению с началом 2000-х годов, и покупательская способность населения. Ну, а другой фактор заключался в том, что, несмотря на нахождение большей части производств и бизнеса в руках государства, Россия, как и раньше, продолжает пользоваться ценностями либерализма, которые не отменило правительство, а также, со своей стороны, не запретил России ими пользоваться и Запад“. И на самом деле, обмен капиталов с другими странами по-прежнему не под запретом. Контроля цен на большинство товаров и услуг также до сих пор нет, уровень зарплат тоже пока в основном определяет рынок, курс же российской национальной валюты, рубля, при весьма ограниченной интервенции Центробанка России, продолжает определяться свободным рынком. Даже удвоение процентных ставок по кредитам, предпринятое Центробанком, не оказало столь существенного влияния на рынок, поскольку Кремль пообещал, что более подобные шаги предприниматься не будут. И это обещание на данный момент нарушено не было. Что же касается реальных результатов санкций, то можно указать лишь на следующие: 1% российского общества, или те, кто представляет более состоятельный класс, попросту перевели заблаговременно свои капиталы в иностранные банки, на которые санкции не распространяются. Другие же, которые не имеют значительных финансовых ресурсов, вместо импортных товаров стали приобретать товары отечественного производства, а в плане туризма и отдыха — стали предпочитать Сочи вместо стандартного Средиземноморья. Так что, возможно, внутренний российский рынок от экономических санкций даже выгадал и еще будет продолжать выигрывать, если политика санкций продолжится».
Так что, по итогам всех приведенных комментариев и рассуждений получается, что Запад в связи с политикой санкций против России сталкивается с серьезными трудностями или же загоняет самого себя в ловушку. Ведь если санкции против России все же придется отменить, это, прежде всего, будет означать, что Западный блок признает свое поражение. А в том случае, если санкции все же останутся, то опять-таки в выигрыше остается, прежде всего, Путин — он сохранит в своем распоряжении весьма подходящее объяснение всем возможным неудачам в экономической политике.