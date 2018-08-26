Donya-e Eqtesad (Иран): Экономическая политика Путина: Россия выходит из-под санкций, не сильно пострадав

Считающееся весьма авторитетным в мире международное рейтинговое агентство Fitch , в одном из своих докладов, опубликованных на днях и посвященных американским санкциям против России и влиянии их на экономику страны, отметило, что Москве в целом пока удается справляться с их последствиями, и без слишком больших для себя затрат. Данное американское агентство в том же докладе охарактеризовало уровень кредитоспособности России как «BBB», а также дало удовлетворительный прогноз по российской экономике на последующий период.

Как выяснила группа обозревателей по мировой экономике от издания «Дунё-э Эктесад», агентство Fitch в упомянутом докладе предоставила в целом позитивный прогноз по российской экономике, выразив это в следующих словах: «Агентство Fitch определило долгосрочный кредитный рейтинг иностранных валют и национальной валюты России на уровне „BBB“. Фактически, этот позитивный прогноз стал возможен в итоге постоянного совершенствования структуры экономической политики, что подкрепляется использованием гибких обменных курсов, верным прогнозированием и предупреждением инфляции в среднесрочной перспективе, а также глубоко продуманной финансовой стратегией».

Согласно сообщению Fitch, успехи в экономической политике и планировании и финансовая стратегия России стали, по сути, ключевыми элементами улучшения макроэкономической ситуации и увеличения гибкости макроэкономики, роста ее устойчивости относительно разного рода шоковых потрясений. Агентство прогнозирует, что Россия и далее будет неизбежно сталкиваться с более жесткими санкциями США, однако в то же время подчеркивает — страна смогла, в целом, удачно выйти из-под новых санкций, навязанных министерством финансов США . На основе доклада агентства, рост ВВП России за 2018 год составит в целом 1,8%. Уровень же инфляции в России за июль месяц текущего года продолжал снижаться, как и за год в целом, и составил рекордно низкий уровень в 2,5%.

Издание Forbes также, анализируя причины тому, почему санкции США и Запада почти не достигают целей, написало буквально следующее: «На улицах Москвы все осталось таким же, как и было тогда, пока первые санкции против России, в связи с ее действиями в Крыму и на Украине, еще не были введены. Совершенно не заметно отсутствие каких-то товаров на полках магазинов или торговых центров, а что до цен на питание в ресторанах — так они, кажется, даже стали несколько дешевле, чем были до вступления санкций в силу. Если взять не Москву и большие города, а сельскую местность — то там тоже живут люди, на качество жизни которых „нефтегазовые“ санкции против России почти не влияют, по крайней мере, не влияют разрушительно. Директор программы „Экономическая политика“ Московского Центра Карнеги Андрей Мовчан в отношении этого написал: „Когда в 2000 году Владимир Путин в первый раз одержал победу на президентских выборах и надолго закрепил за собой высокий президентский пост, большинство ключевых видов собственности и финансов (говоря по-научному, активов) в России либо были в распоряжении государства (то есть, правительства) либо же, в распоряжении узкого круга лиц, о которых было известно, что они достаточно лояльны действующей власти. То есть то, что не принадлежало государству, принадлежало этим лицам“.

Нам же следует помнить как о том, что Россия не только сильная сама по себе, чтобы минимизировать тяжелые для любой другой страны последствия экономических санкций, как и о том, что власть и администрация в этой стране привыкли вести дела, обходясь без больших денежных сумм: это привычка, корни которой следует искать еще в эпоху Советов и коммунизма. В так называемый период „господства коммунизма“ власть, как, собственно, и простой народ, привыкли получать доступ к товарам первой необходимости, продовольствию и услугам через так называемый „черный рынок“, где основную роль играли не деньги, а принцип „ты мне — я тебе“. В последнее же десятилетие 20 века, после распада СССР, страна испытала так называемый „переходный период“ к либерализму — форме экономического порядка, который в российских условиях означал вовсе не свободу, а попросту отсутствие в принципе каких-то норм, правил и регулирования. Но этот период безвластия, как в политике, так и в экономике, первых лет президентства Бориса Ельцина , первого президента постсоветской России, привел к противостоянию ветвей власти, законодательной и исполнительной, или же, правительства во главе с президентом и парламента. На этом фоне пышным цветом стала расцветать коррупция. Когда же власть оказалась в руках Путина, он смог справиться с ситуацией, поскольку начал не с нормализации экономики, а с укрепления „вертикали власти“. Главным делом в экономике, которое сделал он — это перевод экспорта нефти под строгий контроль государства и национализация главной нефтедобывающей компании „ЮКОС“ , что, опять же в российских реалиях означало подчинение компании лично себе. В 2003 году по распоряжению Путина был задержан ведущий тогда российский олигарх Михаил Ходорковский , что стало, своего рода, „посланием“, весточкой прочим российским олигархам — так, чтобы те поняли, что президент не шутит. Это было очень важно и своевременно, поскольку до 2008 года 70% дохода России от экспорта приносили как раз углеводородные ресурсы. В 2013 году на долю частного предпринимательства и недобывающую сферу приходилось менее 10% российского ВВП. Еще и сейчас почти 70% рынка труда и рабочей силы контролируется государством. И эти цифры даже выше, чем соответствующие данные, относящиеся к периоду последнего коммунистического лидера и президента СССР Михаила Горбачева . На сегодня доля частного сектора в общем объеме ВВП России составляет только 25%.

А издание Forbes, касательно причин высокой сопротивляемости России вводимым Западом экономическим санкциям, добавляет следующее: „Еще очень важно то, что именно в тот период, когда вводились санкции, многие специалисты по экономике предрекали и считали неизбежным крах всей российской экономики уже в краткосрочной перспективе. Но были два фактора, которые позволили российской экономике, в период санкций и, к тому же, в условиях падения цен на энергоносители, удержаться на плаву. Первое — это то, что и государство и частный бизнес смогли накопить много финансовых резервов, полученных тогда, когда цены на нефти были достаточно высоки. Кремль сумел в три раза увеличить золотовалютные поступления, в распоряжении частного бизнеса и предприятий также оказалось достаточно активов. Довольно велик оказался общий объем резервов всех банковских счетов, которые накопили частные инвесторы. Он достиг общей суммы в 250 миллиардов долларов. У населения тоже оказалось довольно много товаров высокого качества, в том числе и импортного дорогостоящего, которые оно успело приобрести. А уровень благосостояния населения, по крайней мере, в городах, до начала кризиса устойчиво рос, выросла, по сравнению с началом 2000-х годов, и покупательская способность населения. Ну, а другой фактор заключался в том, что, несмотря на нахождение большей части производств и бизнеса в руках государства, Россия, как и раньше, продолжает пользоваться ценностями либерализма, которые не отменило правительство, а также, со своей стороны, не запретил России ими пользоваться и Запад“. И на самом деле, обмен капиталов с другими странами по-прежнему не под запретом. Контроля цен на большинство товаров и услуг также до сих пор нет, уровень зарплат тоже пока в основном определяет рынок, курс же российской национальной валюты, рубля, при весьма ограниченной интервенции Центробанка России , продолжает определяться свободным рынком. Даже удвоение процентных ставок по кредитам, предпринятое Центробанком, не оказало столь существенного влияния на рынок, поскольку Кремль пообещал, что более подобные шаги предприниматься не будут. И это обещание на данный момент нарушено не было. Что же касается реальных результатов санкций, то можно указать лишь на следующие: 1% российского общества, или те, кто представляет более состоятельный класс, попросту перевели заблаговременно свои капиталы в иностранные банки, на которые санкции не распространяются. Другие же, которые не имеют значительных финансовых ресурсов, вместо импортных товаров стали приобретать товары отечественного производства, а в плане туризма и отдыха — стали предпочитать Сочи вместо стандартного Средиземноморья. Так что, возможно, внутренний российский рынок от экономических санкций даже выгадал и еще будет продолжать выигрывать, если политика санкций продолжится».

Так что, по итогам всех приведенных комментариев и рассуждений получается, что Запад в связи с политикой санкций против России сталкивается с серьезными трудностями или же загоняет самого себя в ловушку. Ведь если санкции против России все же придется отменить, это, прежде всего, будет означать, что Западный блок признает свое поражение. А в том случае, если санкции все же останутся, то опять-таки в выигрыше остается, прежде всего, Путин — он сохранит в своем распоряжении весьма подходящее объяснение всем возможным неудачам в экономической политике.