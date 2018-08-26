В июле в Китае отмечен заметный рост импорта автомобилей

Пекин, 26 августа / Синьхуа / — В июле в Китае был отмечен значительный рост импорта автомобилей и шасси благодаря снижению правительством страны тарифов на авто и автозапчасти.

Согласно данным Главного таможенного управления КНР, в прошлом месяце в Китай были ввезены автомобили и шасси общей стоимостью 48,46 млрд юаней /около 7 млрд долларов США/, что на 66,1 проц. больше, чем в том же месяце прошлого года.

В количественном выражении было ввезено 165 тыс. единиц автомобилей и шасси при увеличении на 266,7 проц. по сравнению с июнем и на 50 проц. по сравнению с июлем прошлого года.

Министерство финансов КНР ранее в этом году объявило о снижении с 1 июля тарифов на импорт автомобилей с 25 и 20 проц. до 15 проц. Одновременно были снижены тарифы на импорт автозапчастей.

В январе-июле 2018 года объем импорта авто и автозапчастей вырос на 2,2 проц. в стоимостном выражении, а в количественном выражении — снизился на 3,1 проц. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Общая стоимость экспорта авто и автозапчастей из Китая выросла на 35,3 проц. в июле и 17,9 проц. за первые семь месяцев года. -0-