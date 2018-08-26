Ещё
В июле в Китае отмечен заметный рост импорта автомобилей
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.40
$
67.64
78.27
78.30
Прогноз
27.08 – 03.09
$
67.60
76.59
Индексы и котировки Brent
75.43
+0.00 Золото
1205.81
–0.00 РТС
1064.46
+0.26
Динамика валют
EUR / USD
24.08
1.1622
+0.0220
12.08
1.1402
23.08
19.08
14.08

В июле в Китае отмечен заметный рост импорта автомобилей 

ИА Синьхуа 21 минуту назад
Пекин, 26 августа /Синьхуа/ — В июле в Китае был отмечен значительный рост импорта автомобилей и шасси благодаря снижению правительством страны тарифов на авто и автозапчасти.
Согласно данным Главного таможенного управления КНР, в прошлом месяце в Китай были ввезены автомобили и шасси общей стоимостью 48,46 млрд юаней /около 7 млрд долларов США/, что на 66,1 проц. больше, чем в том же месяце прошлого года.
В количественном выражении было ввезено 165 тыс. единиц автомобилей и шасси при увеличении на 266,7 проц. по сравнению с июнем и на 50 проц. по сравнению с июлем прошлого года.
Министерство финансов КНР ранее в этом году объявило о снижении с 1 июля тарифов на импорт автомобилей с 25 и 20 проц. до 15 проц. Одновременно были снижены тарифы на импорт автозапчастей.
В январе-июле 2018 года объем импорта авто и автозапчастей вырос на 2,2 проц. в стоимостном выражении, а в количественном выражении — снизился на 3,1 проц. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
Общая стоимость экспорта авто и автозапчастей из Китая выросла на 35,3 проц. в июле и 17,9 проц. за первые семь месяцев года. -0-
ИА Синьхуа: последние новости
Индекс САС40 на Парижской фондовой бирже вырос на 34,72 пункта Срочно: ФРС США повторно заявила о реализации стратегии поэтапного увеличения процентных ставок Цены на сельхозпродукцию в Китае продолжили расти на прошлой неделе
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Стратегический план»: Путин нашел замену доллару596
В ЕС наметился серьезный раскол17
Китай довел Трампа до экономической истерии17
Как реформа Сталина обвалила доллар в 1947 году8
Рублю предсказали черный понедельник473
Видео
03:55
Россия потеряла миллиарды
Экономика Рынки
00:28
Рубль рухнул еще ниже
Рынки
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
03:31
ЦБ спас рубль
Рынки
00:41
Китай нанес ответный удар по Трампу
Экономика
00:43
Украинцы устроили массовый «побег» в Россию
Экономика
00:57
Рубль достиг антирекорда 2016 года
Рынки
08:39
Кремль высказался о слухах о смягчении пенсионной реформы
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
14:13
В Совфеде обрадовали российских женщин
Экономика Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение