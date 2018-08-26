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Россияне в июле заметно сократили расходы на продукты
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Россияне в июле заметно сократили расходы на продукты 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Больше других затраты на все группы товаров повседневного спроса снизили жители Центральной части России. В июле повседневные расходы россиян снизились всего на 0,6% по сравнению с июньскими показателями. Таким образом, с учётом официальной инфляции, равной в июле 0,3%, реальные траты семей уменьшились на 0,3%, сообщает Romir.
Стоит отметить, что при этом расходы домохозяйств на продукты значительно снизились по сравнению с июнем — более чем на тысячу рублей (с 8365 до 7348 рублей), или на 12,2%. Ранее исследовательский холдинг Ромир опубликовал данные о снижении среднего чека за одно посещение магазина. В то время как расходы на непродовольственные товары, напротив, возросли более чем на 800 рублей (с 7776 до 8609 рублей), или на 10,7%.
Вероятно, на показатели продолжает действовать сезонный фактор — многие россияне летом живут за городом или отправляются в отпуск. При этом они сокращают расходы на продукты, в частности, те, кто переезжает на дачу — за счёт овощей, фруктов и ягод с собственного огорода. Потребление же непродовольственных товаров в связи с сезонными изменениями скорее растёт, поскольку вместо продуктов отпускники и дачники активнее покупают другие категории товаров (в частности, средства личной гигиены, кремы, в том числе, и солнцезащитные, моющие средства и другие товары недлительного пользования).
Стоит отметить, что в сравнении с показателями прошлого года Индекс потребительской активности снизился, однако уменьшение составило незначительные 0,6%. Если же брать реальные, то есть очищенные от инфляции расходы россиян, то выясняется, что за последние 6 лет они не слишком отличаются друг от друга. Траты домохозяйств были гораздо ниже нынешнего значения Индекса только в июле 2012 года.
В июле траты увеличили только жители Сибири и Дальнего Востока. Рост составил 3,3%. Жители Северо-Западного и Приволжского федерального округа сохранили расходы на уровне прошлого месяца. Незначительное падение Индекса показали Южный и Уральский федеральный округ — на 1,2% и 0,8%. Самое значительное уменьшение трат на повседневные товары произошло в Центральном округе — на 5,5%. Источник По материалам: ptzgovorit.ru
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