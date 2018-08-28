Главные мировые новости вторника

Investing.com — Представляем топ-5 новостей финансовых рынков во вторник, 28 августа 2018 г.

1. Переговоры между США и Канадой

Игроки рынков продолжают следить за новостями, связанными с международной торговлей. Сегодня должны продолжиться переговоры между США и Канадой. Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд прервала визит в Европу и собирается прибыть в Вашингтон.

С июля канадская делегация не принимала участие в переговорах по перезаключению договора по Североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA). Это произошло после обмена острыми заявлениями между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Канады Джастином Трюдо на саммите стран «Большой семерки».

В понедельник США и Мексика подписали двустороннее торговое соглашение, которое должно заменить договор о Североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA).

Однако Трамп предупредил, что он оставит в силе пошлины на произведенные в Канаде автомобили, если эта страна откажется подписать новое соглашение. Кроме того, Трамп требует от Канады снижения пошлин на молочную продукцию, поставляемую из США.

По сообщению экономического советника Белого дома Ларри Кадлоу, в понедельник состоялась беседа между Трампом и Трюдо. По словам Кадлоу, соглашение с Мексикой послужит стартом для перезагрузки переговоров с Канадой.

Представители правительства США надеются, что Канада согласится с условиями нового соглашения до пятницы, когда Белый дом собирается формально уведомить Конгресс о том, что Трамп подпишет торговое соглашение в течение 90 дней. Также требуется одобрение торгового соглашения Конгрессом США

2. Фондовые рынки США готовятся продолжить рост до новых рекордных значений индексов

Фьючерсы на фондовых рынках США указали на умеренный рост. По всей видимости индексы Уолл-стрит обновят рекордные значения на фоне снижения опасений относительно международной торговли.

К 12:30 МСК фьючерс индекса голубых фишек Dow вырос на 20 пунктов или приблизительно на 0,1%, фьючерс на S&P 500 поднялся на три пункта или приблизительно на 0,1%, а фьючерс на высокотехнологичный Nasdaq 100 торгуется выше на 15 пунктов или на 0,2%.

В понедельник котировки на Уолл-стрит резко выросли: индексы S&P 500 и Nasdaq завершили торги на рекордных значениях вторую торговую сессию подряд. Индекс Dow превысил отметку 26000 впервые с 1 февраля.

Индексы большинства основных европейских фондовых бирж повысились до наивысшего значения за две недели. После максимального дневного роста за месяц в понедельник, акции автопроизводителей продолжают дорожать.

Большинство азиатских фондовых бирж закрылись ростом, за исключением Китая, на фоне продолжающихся опасений о торговом конфликте со США.

3. Квартальный отчет Best Buy Сезон квартальной отчетности подходит к концу, но сегодня будут опубликованы отчеты нескольких ритейлеров, включая Best Buy (NYSE:BBY) и Tiffany (NYSE:TIF).

Отчеты обеих компаний выйдут до начала торговой сессии вторника.

Инвесторы тщательно проанализируют квартальный отчет Best Buy. Аналитики Уолл-стрит прогнозируют, что объем продаж в магазинах этой компании во втором квартале вырастет на 4,2%. За последние 12 месяцев курс акций Best Buy продемонстрировал очень хорошую динамику: акции этого ритейлера подорожали приблизительно на 30%.

До начала торгов свои квартальные отчеты также опубликуют DSW (NYSE:DSW) и BJs Wholesale Club (NYSE:BJ).

После завершения сегодняшней торговой сессии выйдут финансовые отчеты за второй квартал Box (NYSE:BOX), HP Enterprise (NYSE:HPE), H&R Block (NYSE:HRB) и Tilray (NASDAQ:TLRY).

4. Индекс доверия потребителей США Индекс доверия потребителей от CB будет опубликован в 17:00 МСК.

Согласно консенсус-прогнозу, значение этого индекса снизится до 126,8, против значения 127,4 в июле.

В 17:30 МСК будет опубликовано сальдо внешней торговли товарами США за июль. Экономисты прогнозируют небольшой рост торгового дефицита. В то же время выйдет отчет по объему товарных запасов на оптовых складах США.

Сегодня будет опубликован композитный индекс стоимости жилья S&P/CS за июнь, а также индекс производственной активности от ФРБ Ричмонда (США) за август.

Индекс доллара США, который показывает покупательную силу доллара к торгово-взвешенной корзине шести основных валют, торговался на позиции 94,59 после снижения во время ночных торгов до 94,55 — наименьшего значения с 2 августа.

На рынке облигаций цены на казначейские облигации США изменились незначительно, а доходность 10-летних государственных облигаций США осталась стабильной на позиции 2,85%. Доходность зависящих от решений ФРС двухлетних бондов США осталась на позиции 2,65%.

5. Нефть подорожала до максимума за семь недель перед выходом отчета о запасах в США Цены на нефть приблизились к максимальным значениям с начала июля перед выходом свежих отчетов о коммерческих запасах нефти в США.

Американский институт нефти (API) должен опубликовать свой отчет по запасам нефти за неделю, которая завершилась 10 августа.

Фьючерсы на нефть WTI повысились на $0,18 до $69,03 за баррель.

Фьючерсы на нефть Brent снизились на $0,42 до $76,89 за баррель.

Цены на золото тоже снизились. Спотовые цены на золото торгуются на позиции $1212,95 за унцию.