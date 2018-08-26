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Россия увеличивает запасы золота, а Вашингтон готовит новые санкции против России
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Россия увеличивает запасы золота, а Вашингтон готовит новые санкции против России 

ProComp.info 29 минут назад
Фото: ProComp.info
22 августа. PROCOMP.INFO — По данным Международного валютного фонда, составленного Bloomberg, Центральный банк России в июле купил 26,1 тонны золота, доведя свои запасы до 2170 тонн. Это крупнейшая ежемесячная покупка с конца 2017 года.
По данным сайта центрального банка России, запасы в конце прошлого месяца оценивались в $77,4 млрд В текущих ценах резервы стоят около $83,6 млрд
Российские слитки приближаются к советскому пику в 2800 тонн, который был замечен в 1941 году. За последнее десятилетие доля золота в запасах страны выросла в десятки раз. Россия также продолжает сокращать свои запасы американских казначейских облигаций. Он снизил свои запасы долга США с $96,1 млрд в марте до всего лишь $14,9 млрд в мае.
Увеличение покупок золота происходит по мере того, как администрация Трампа готовится ввести новые санкции против Москвы. Первый заместитель председателя Центробанка Дмитрий Тулин заявил, что Москва видит в золоте «100-процентную гарантию от юридических и политических рисков».
Центральный банк также объяснил стратегию в рамках диверсификации резервов страны от доллара США.
По данным Всемирного Совета по золоту, Россия является не только крупнейшим официальным покупателем золота, но и третьим в мире производителем, при этом Центральный банк осуществляет закупки у отечественных золотодобытчиков через коммерческие банки. Только за последнее десятилетие Россия добыла более 2000 тонн золота, и ожидается, что к 2030 году ежегодное производство вырастет на 400 тонн.
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