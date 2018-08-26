Ещё
Нефть граничит с иранскими санкциями, но американо-китайский торговый спор приостанавливает торговлю
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.40
$
67.64
78.27
78.30
Прогноз
27.08 – 03.09
$
66.60
76.10
Индексы и котировки Brent
75.43
+0.00 Золото
1205.81
–0.00 РТС
1064.46
+0.26
Динамика валют
EUR / USD
24.08
1.1622
+0.0220
12.08
1.1402
23.08
19.08
14.08

Нефть граничит с иранскими санкциями, но американо-китайский торговый спор приостанавливает торговлю 

ProComp.info 27 минут назад
Фото: ProComp.info
24 августа. PROCOMP.INFO — Цены на нефть выросли в пятницу на ожиданиях, что санкции США в отношении Ирана сократят значительные объемы нефти с рынка ближе к концу года, однако торги были приостановлены из-за неурегулированного торгового спора между Вашингтоном и Пекином.
Фьючерсы на нефть марки Brent составляли $74,93 за баррель в 02:45 мск, что на 20 центов выше, или 0,3 процента, с их последнего закрытия.
Фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate (WTI) составил $ 68,08 за баррель, что на 25 центов выше, или 0,3 процента.
Трейдеры заявили, что предложение относительно спроса на нефтяные рынки относительно непростая из-за нависших санкций США против Ирана, которые будут нацелены на экспорт нефти с ноября.
Иран является третьим по величине производителем в рамках организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), и страна экспортирует около 2 миллионов баррелей в день сырой нефти, что эквивалентно примерно 2 процентам мирового потребления.
Несмотря на это, настроения на рынках были осторожными, а ликвидность в фьючерсах на нефть относительно низкой, заявили трейдеры, после того, как переговоры американских и китайских чиновников, направленные на урегулирование обостряющегося торгового спора, закончились в четверг без существенного прорыва. Вместо этого обе страны активировали еще один раунд тарифов на товары друг друга на сумму 16 миллиардов долларов.
«Инвесторы, вероятно, будут нервничать, поскольку обе страны обещают усилить давление», — сказал банк ANZ.
ProComp.info: последние новости
Количество судебных исков против «Монсанто» выросло с 5200 до 8000 Центральный банк Австралии продемонстрировал оптимистичный настрой на экономику Нефть граничит с иранскими санкциями, но американо-китайский торговый спор приостанавливает торговлю
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Стратегический план»: Путин нашел замену доллару880
В ЕС наметился серьезный раскол50
Как реформа Сталина обвалила доллар в 1947 году8
Рублю предсказали черный понедельник477
Китай довел Трампа до экономической истерии17
Видео
03:55
Россия потеряла миллиарды
Экономика Рынки
00:28
Рубль рухнул еще ниже
Рынки
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
03:31
ЦБ спас рубль
Рынки
00:41
Китай нанес ответный удар по Трампу
Экономика
00:43
Украинцы устроили массовый «побег» в Россию
Экономика
00:57
Рубль достиг антирекорда 2016 года
Рынки
08:39
Кремль высказался о слухах о смягчении пенсионной реформы
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
14:13
В Совфеде обрадовали российских женщин
Экономика Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение