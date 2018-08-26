Нефть граничит с иранскими санкциями, но американо-китайский торговый спор приостанавливает торговлю

24 августа. PROCOMP.INFO — Цены на нефть выросли в пятницу на ожиданиях, что санкции США в отношении Ирана сократят значительные объемы нефти с рынка ближе к концу года, однако торги были приостановлены из-за неурегулированного торгового спора между Вашингтоном и Пекином.

Фьючерсы на нефть марки Brent составляли $74,93 за баррель в 02:45 мск, что на 20 центов выше, или 0,3 процента, с их последнего закрытия.

Фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate (WTI) составил $ 68,08 за баррель, что на 25 центов выше, или 0,3 процента.

Трейдеры заявили, что предложение относительно спроса на нефтяные рынки относительно непростая из-за нависших санкций США против Ирана, которые будут нацелены на экспорт нефти с ноября.

Иран является третьим по величине производителем в рамках организации стран-экспортеров нефти ( ОПЕК ), и страна экспортирует около 2 миллионов баррелей в день сырой нефти, что эквивалентно примерно 2 процентам мирового потребления.

Несмотря на это, настроения на рынках были осторожными, а ликвидность в фьючерсах на нефть относительно низкой, заявили трейдеры, после того, как переговоры американских и китайских чиновников, направленные на урегулирование обостряющегося торгового спора, закончились в четверг без существенного прорыва. Вместо этого обе страны активировали еще один раунд тарифов на товары друг друга на сумму 16 миллиардов долларов.

«Инвесторы, вероятно, будут нервничать, поскольку обе страны обещают усилить давление», — сказал банк ANZ.