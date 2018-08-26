Дешевеющий рубль оставит россиян без отпуска

С начала 2018 года авиатопливо подорожало на 30%, сообщил замминистра транспорта Александр Юрчик . По его словам, «это очень серьезная проблема для авиакомпаний с учетом роста стоимости доллара». Поэтому авиаперевозчики были вынуждены нивелировать свои потери за счет пассажиров. По подсчетам сервисов путешествий, цены авиабилетов за границу взлетели в среднем на 10%. Но это не предел. Как прогнозируют эксперты, в ближайшее время курс пробьет отметку в 80 рублей за «зеленый». А следом за ним еще больше подорожают перелеты. В результате путешествия станут для россиян попросту роскошью.

В этом году с путешествиями россиянам явно не везет. Планы на отдых нарушили цены на авиакеросин, которые растут как на дрожжах. Как следует из статистики Росавиации , в среднем в июле по сравнению с июлем 2017 года они увеличились более чем на 18% — до 51,24 тыс. рублей за тонну. А с начала 2018 года они вовсе взлетели на 30%.

По оценке Минтранса , из-за подорожания авиатоплива потери компаний достигли 50 млрд рублей. Ведомство предлагает правительству оказать финансовую помощь авиаперевозчикам и выделить им на компенсацию издержек 22,5 млрд рублей. Таким образом планируется не допустить резкого повышения тарифов на авиаперелеты.

Однако пока Минтрас только продвигает свою идею, авиаперевозчики самостоятельно нивелировали свои издержки. И традиционно сделали это за счет кошельков пассажиров. В конце июля они увеличили топливный сбор. Теперь каждый перелет туда-обратно стоит на 400 рублей дороже.

Кроме того, по словам первого замдиректора Института актуальной экономики Ивана Антропова, предложение Минтранса — всего лишь попытка переложить нагрузку пассажиров на жителей всей страны. «Эти деньги могли бы пойти, например, на развитие инфраструктуры или улучшение социальной поддержки», — считает эксперт.

Впрочем, беда не приходит одна. Помимо роста цен на авиатопливо вмешался другой экономический фактор — колебание валюты.

После резкого ослабления курса рубля авиабилеты в момент подорожали. Так, 15 августа цены на международные рейсы выросли в цене на 6–7% в сравнении с предшествующей неделей. Дело в том, что, согласно резолюции Международной ассоциации воздушного транспорта, именно курс валют используется для определения рублевого эквивалента стоимости авиабилетов иностранных авиакомпаний, а также российских перевозчиков, выполняющих международные рейсы.

Если же сравнивать, как изменялись цены от года к году, то картина вырисовывается печальная: в августе 2018 года перелеты за рубеж подорожали в среднем на 4% и составили более 23 тысяч рублей за билет в обе стороны. Как отмечают мета-поисковики, более всего выросли цены на полеты в Италию (почти на 15%, до 27,5 тысячи рублей) и Германию (на 17%, до 22,7 тыс. рублей). Впрочем, есть направления, на которые стоимость авиабилетов стала ниже. В частности в Турцию. Однако падение стоимости билетов в эту страну обусловлено прежде всего ослаблением местной валюты — турецкой лиры. С начала года она обесценилась более чем на 30%. А путевки в Турцию подешевели по сравнению с прошлым годом на 3%.

Безусловно, ослабление лиры пришлось на руку любителям понежиться на турецких пляжах. Спрос на путевки увеличился на 46%. Причем самостоятельные туристы также стали чаще летать в республику. По сравнению с прошлым летом поток увеличился на 13%.

А вот от поездок в Европу россияне сейчас отказываются. Если еще в феврале евро стоил 70 рублей, то сейчас он приближается к отметке в 80 рублей.

Прикинув, во сколько обойдется путешествие (билеты, проживание, покупка валюты по новому курсу для трат в поездке), граждане предпочитают остаться в родных пенатах.

Причем, по словам советника главы Ростуризма Дмитрия Горина , ситуация с ценами вряд ли улучшится: «Сейчас отмечается рост продаж на новогодние даты, но он немного ниже, чем в аналогичный период прошлого года. В конце года, судя по всему, произойдет коррекция цен в большую сторону. Здесь надо учитывать не только валютные курсы. Рост цен на авиатопливо также впоследствии повлечет удорожание авиабилетов», — предупреждает Горин.

Причем, как отмечает Антропов, цены на билеты подскочат, даже если авиаперевозчики получат субсидии, которые предлагает Минтранс. «Необходимо компенсировать снижение курса рубля, уменьшать риски от снижения турпотока, да и просто авиаперевозчики захотят под шумок увеличить выручку. Так что рост стоимости перелета до 10% очень возможен в скором времени», — уверен эксперт.

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