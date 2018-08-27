Доллару прогнозируют активный рост

Доллар в начале сентября будет активно стремиться к 71 рублю

Екатерина Туманова, руководитель аналитического департамента компании "ФинИст", специально для "Российской газеты"

— На прошлой неделе доллар и евро совершили очередную попытку ослабить курс российской валюты. Однако только приблизились к психологически сильным котировкам — 70 и 80 рублей. Дорасти до этих значений, и закрепиться выше не хватило сил. И к концу недели мы уже видели небольшое укрепление рубля.

Этому поспособствовали два фактора. В среду, 22 августа США должны были ввести санкции "по делу Скрипалей" на экспорт в Россию электронных устройств двойного назначения. Рубль на ожиданиях подешевел. В этот день ограничения не были введены, а позже выяснилось, что данные меры вступят в силу 27 августа. На небольшое укрепление рубля к концу недели также повлиял отказ ЦБ РФ от покупки валюты для Минфина

Действия ЦБ вряд ли удастся надолго укрепить рубль — все-таки уже сегодня вступают в силу новые ограничения. Как рубль отреагирует на эти санкции? Давайте вспомним, как это было ранее. О санкциях информируют — наша валюта дешевеет примерно на 5 рублей. Далее цена обозначает ценовой коридор в диапазоне двух рублей. Спустя 14 дней ограничения вступают в силу — диапазон консолидации смещается еще на два-три рубля против российской валюты и остается таким до объявления следующих санкций.

8 августа рубль отреагировал на анонс санкций, и после бурного роста обозначил коридор 66,30-68,30 рубля за доллар и 75,20-77,20 — за евро. Сегодня после вступления санкций в силу ожидается повышение данного коридора. Можно сказать, что мы видели "репетицию" сегодняшнего дня 22 августа, когда должны были получить "санкционный привет" из США. И уже на этот раз вероятность достижения уровней 70 и 80 рублей за доллар и евро соответственно выглядит реально. Возможно, даже на пике увидим значения 71 и 80,90.

Но сам факт вступления санкций в силу влияет, как правило, не так сильно. Поэтому в течение недели цена будет оставаться в ценовых коридорах 67,50-80,50 и 78-80,50 по доллару и евро. Скорее всего, рубль до сентября будет торговаться в этом диапазоне цен — это будет своего рода передышка перед новым витком развития напряжения.

С новой силой тема санкций "по делу Скрипалей" заиграет в следующем месяце, когда с каникул вернется конгресс США и будет обсуждать второй, намного более серьезный, пакет мер, который в случае принятия окажет давление на нашу валюту и в целом на российский рынок.

Также конгресс ожидает законопроект о принятии ограничительных мер против участников строительства газопровода "Северный поток-2", ведь Европа уже заявила о готовности участия в данном проекте "несмотря ни на что". Однако, как показывает практика, европейцы умеют привычку часто менять мнение. Что ж, посмотрим, как в этот раз они будут держать слово.