Доллар продолжает дешеветь после выступления главы ФРС

МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Курс доллара к мировым валютам продолжает снижаться в понедельник, инвесторы по-прежнему отыгрывают выступление главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла на банковском симпозиуме в Джексон-Хоуле, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.23 мск курс евро к доллару рос до 1,1675 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1623 доллара за евро. Курс доллара к иене снижался до 111,06 иены за доллар со 111,27 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,32%, до 94,84 пункта.

Выступая на международном банковском симпозиуме в американским Джексон-Хоуле, Пауэлл подтвердил планы ФРС по дальнейшему повышению процентной ставки по крайней мере до уровня, который не замедляет, но и не чрезмерно форсирует экономический рост США. По его словам, рост ставок будет постепенным во избежание рисков для экономики.

"Итог выступления в Джексон-Хоуле заключается в том, что ФРС, возможно, не собирается ужесточать политику сильнее, чем уже рассчитывает и отражает в ценах рынок", — цитирует агентство Рейтер главу отдела валютной стратегии TD Securities Марка Маккормика (Mark McCormick).

Федрезерв в августе ожидаемо сохранил ставку на уровне 1,75-2% годовых, в 2018 году регулятор повысил ставку уже дважды. Следующее заседание регулятора состоится 25-26 сентября. По данным CME Group, 96% аналитиков прогнозируют повышение ставки на предстоящей встрече до 2-2,25%.

При этом кривая доходности гособлигаций США продолжает постепенно выравниваться, что сигнализирует о снижении поддержки доллару и американской экономики. В понедельник кривая доходности достигла самого плоского уровня с 2007 года, уточняет агентство Рейтер. Доходность по 30-летним облигациям росла на 0,023 процентного пункта, до 2,99%, по 10-летним — на 0,016 процентного пункта, до 2,84%.