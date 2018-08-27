Дождется ли Запад бунта олигархов против Кремля

Сегодня вступает в силу новый пакет антироссийских санкций, которые Госдепартамент США анонсировал еще 8 августа. И хотя российские власти хранят показное спокойствие, независимые эксперты в выводах однозначны: экономика нашей страны под угрозой.

Только и ругаемся с США, а импорт растет

Санкции формально вступают в силу 27 августа: в соответствие с уведомлением за подписью руководителя Бюро международной безопасности и нераспространения ядерного оружия Госдепартамента США Кристофера Форда , размещенном в Федеральном регистре, они предусматривают жесткие ограничения.

Во-первых, России запрещено оказывать любую финансовую помощь (включая выдачу кредитов и кредитных гарантий) со стороны любых государственных органов США.

Во-вторых, в Россию запрещена продажа любого оружия и боеприпасов, а также продукции двойного назначения (военно-гражданского). Список такой продукции ежегодно пересматривается Министерством финансов США

Запрет на экспорт технологий не будет распространяться лишь на две сферы сотрудничества: космические полеты (государственное космическое сотрудничество и коммерческие запуски) и гражданская пассажирская авиация (обеспечения безопасности полетов).

Правда, в каждом конкретном случае, как говорится в документе, подписанном Фордом, лицензии будут выдаваться на индивидуальной основе… с учетом политики «презумпции отказа».

Госдепартамент уже поспешил анонсировать и второй пакет санкций, которые могут вступить в силу в ноябре: они касаются кредитования российских юридических лиц, а также экспорта-импорта обычных товаров.

И вот в данном случае рядовым потребителям (в отличие, скажем, от «Роскосмоса» или «Газпрома» ), есть что терять. По данным Федеральной таможенной службы, в 2018 году на США приходилось 3,6% во внешнеторговом обороте России (седьмое место — между Польшей и Италией). Объем экспорта в сравнении с прошлым годом вырос на 10% (в ценовом выражении), а импорта — на 12%.

Роста экономики в 2019 году может не быть

Само ожидание американских санкций уже крайне негативно сказалось на российской экономике: с 8 по 27 августа курс рубля к доллару снизился почти на 8%, и почти на столько же — курс евро.

Рубль с момента анонсирования санкций продемонстрировал падение и к другим основным валютам: фунту стерлингов (минус 7%), японской йене (минус 8,3%) и даже швейцарскому франку (минус 9,3%).

— Слабеющий рубль будет одним из основных факторов для российской экономики в 2019 году, — отмечает в беседе со «Свободной прессой» профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Игорь Николаев . — Помимо этого факторами станут экономические санкции, растущая налоговая нагрузка, а также торговые войны между США и другими странами, грозящие опрокинуть мировую экономику в очередной кризис. Все эти факторы — негативные. Они будут формировать высокую неопределенность экономической ситуации, что будет дестимулировать экономический рост. Так что перспективы у российской экономики в 2019 году плохие, никакого экономического роста может и не быть!

Российский бизнес действительно уже вовсю успел оценить рост налоговой нагрузки. Напомним, что еще в 2014 году Владимир Путин в послании Федеральному Собранию объявил мораторий на повышение налогов на четыре года. В начале 2019 года срок моратория истекает, и правительство этим воспользовалось, что называется, на полную катушку.

Во-первых, с 18 до 20 процентов повышается базовая ставка НДС. Во-вторых, может быть введен Единый экологический налог (он заменит фиксированные сборы). Также уже всерьез обсуждается идея ввести налог на выведенный капитал (по аналогии с украинским). А, скажем, помощник президента Андрей Белоусов предложил «потрясти» олигархов, работающих в экспортно-ориентированных отраслях. Поначалу речь шла об изъятии 520 млрд рублей, но затем вроде как сошлись на 300 миллиардах.

Все больше российских бизнесменов всерьез высказывают недовольство растущим фискальным бременем (которое, очевидно, по мере укрепления санкций и ухудшения экономической ситуации будет расти). О том, готовы ли сегодня крупные бизнесмены потребовать от государства изменить «правила игры», «Свободная пресса» поговорила с политическим обозревателем, руководителем «Политической экспертной группы» Константином Калачевым.

«СП»: — Константин Эдуардович, последние месяцы с подачи бывшего владельца «Связного», ныне живущего в Великобритании, Евгения Чичваркина стало модным выражение «бунт олигархов». А вы как полагаете, если власти начнут интенсивнее «трясти» крупный бизнес, требуя от него поделиться прибылями, могут ли они решиться на неприкрытое противостояние Кремлю?

— Это к конспирологам. А сенсации из пальца лучше высасывать без меня. Никакого бунта бизнеса не будет!

Если вы про «список Белоусова», то, как известно, вместо принудительных платежей в 500 млрд рублей бизнесу предложили поделиться доходами через «добровольные инвестиции» в общественно значимые проекты. Сумма сократилась до 300 млрд Для этого будет создана рабочая группа, к которой должны присоединиться представители бизнеса.

Никто вроде не против. Некоторые из участвовавших на встрече с Белоусовым уже дали свое согласие. Частно-государственное партнерство будет продолжено.

«СП»: — А возможно ли, на ваш взгляд, усиление вывода активов по мере ухудшения политической ситуации?

Следственный комитет, прокуратуру и — Наш бизнес — это плоть от плоти системы. Бизнесмены многим обязаны власти, это раз. И они в момент могут потерять не часть, а все. Это два. Бизнес очень уважает государство, а также такие его органы как ФСБ МВД . Поэтому если недовольство и выразят, то так, чтоб никто не подслушал.

А вывод активов — это не бунт. Их выводили, выводят и будут выводить. Хотя последние новости про [заморозку российских счетов в швейцарском банке] Credit Siusse и звучали пугающе. Но только для тех, кто попал под санкции.