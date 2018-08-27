Дождется ли Запад бунта олигархов против Кремля 

Сегодня вступает в силу новый пакет антироссийских санкций, которые Госдепартамент США анонсировал еще 8 августа. И хотя российские власти хранят показное спокойствие, независимые эксперты в выводах однозначны: экономика нашей страны под угрозой.
Только и ругаемся с США, а импорт растет
Санкции формально вступают в силу 27 августа: в соответствие с уведомлением за подписью руководителя Бюро международной безопасности и нераспространения ядерного оружия Госдепартамента США Кристофера Форда, размещенном в Федеральном регистре, они предусматривают жесткие ограничения.
Во-первых, России запрещено оказывать любую финансовую помощь (включая выдачу кредитов и кредитных гарантий) со стороны любых государственных органов США.
Во-вторых, в Россию запрещена продажа любого оружия и боеприпасов, а также продукции двойного назначения (военно-гражданского). Список такой продукции ежегодно пересматривается Министерством финансов США.
Запрет на экспорт технологий не будет распространяться лишь на две сферы сотрудничества: космические полеты (государственное космическое сотрудничество и коммерческие запуски) и гражданская пассажирская авиация (обеспечения безопасности полетов).
Правда, в каждом конкретном случае, как говорится в документе, подписанном Фордом, лицензии будут выдаваться на индивидуальной основе… с учетом политики «презумпции отказа».
Госдепартамент уже поспешил анонсировать и второй пакет санкций, которые могут вступить в силу в ноябре: они касаются кредитования российских юридических лиц, а также экспорта-импорта обычных товаров.
И вот в данном случае рядовым потребителям (в отличие, скажем, от «Роскосмоса» или «Газпрома»), есть что терять. По данным Федеральной таможенной службы, в 2018 году на США приходилось 3,6% во внешнеторговом обороте России (седьмое место — между Польшей и Италией). Объем экспорта в сравнении с прошлым годом вырос на 10% (в ценовом выражении), а импорта — на 12%.
Роста экономики в 2019 году может не быть
Само ожидание американских санкций уже крайне негативно сказалось на российской экономике: с 8 по 27 августа курс рубля к доллару снизился почти на 8%, и почти на столько же — курс евро.
Рубль с момента анонсирования санкций продемонстрировал падение и к другим основным валютам: фунту стерлингов (минус 7%), японской йене (минус 8,3%) и даже швейцарскому франку (минус 9,3%).
— Слабеющий рубль будет одним из основных факторов для российской экономики в 2019 году, — отмечает в беседе со «Свободной прессой» профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Игорь Николаев. — Помимо этого факторами станут экономические санкции, растущая налоговая нагрузка, а также торговые войны между США и другими странами, грозящие опрокинуть мировую экономику в очередной кризис. Все эти факторы — негативные. Они будут формировать высокую неопределенность экономической ситуации, что будет дестимулировать экономический рост. Так что перспективы у российской экономики в 2019 году плохие, никакого экономического роста может и не быть!
Российский бизнес действительно уже вовсю успел оценить рост налоговой нагрузки. Напомним, что еще в 2014 году Владимир Путин в послании Федеральному Собранию объявил мораторий на повышение налогов на четыре года. В начале 2019 года срок моратория истекает, и правительство этим воспользовалось, что называется, на полную катушку.
Во-первых, с 18 до 20 процентов повышается базовая ставка НДС. Во-вторых, может быть введен Единый экологический налог (он заменит фиксированные сборы). Также уже всерьез обсуждается идея ввести налог на выведенный капитал (по аналогии с украинским). А, скажем, помощник президента Андрей Белоусов предложил «потрясти» олигархов, работающих в экспортно-ориентированных отраслях. Поначалу речь шла об изъятии 520 млрд рублей, но затем вроде как сошлись на 300 миллиардах.
Калачев: «бунта олигархов» не будет!
Все больше российских бизнесменов всерьез высказывают недовольство растущим фискальным бременем (которое, очевидно, по мере укрепления санкций и ухудшения экономической ситуации будет расти). О том, готовы ли сегодня крупные бизнесмены потребовать от государства изменить «правила игры», «Свободная пресса» поговорила с политическим обозревателем, руководителем «Политической экспертной группы» Константином Калачевым.
«СП»: — Константин Эдуардович, последние месяцы с подачи бывшего владельца «Связного», ныне живущего в Великобритании, Евгения Чичваркина стало модным выражение «бунт олигархов». А вы как полагаете, если власти начнут интенсивнее «трясти» крупный бизнес, требуя от него поделиться прибылями, могут ли они решиться на неприкрытое противостояние Кремлю?
— Это к конспирологам. А сенсации из пальца лучше высасывать без меня. Никакого бунта бизнеса не будет!
Если вы про «список Белоусова», то, как известно, вместо принудительных платежей в 500 млрд рублей бизнесу предложили поделиться доходами через «добровольные инвестиции» в общественно значимые проекты. Сумма сократилась до 300 млрд Для этого будет создана рабочая группа, к которой должны присоединиться представители бизнеса.
Никто вроде не против. Некоторые из участвовавших на встрече с Белоусовым уже дали свое согласие. Частно-государственное партнерство будет продолжено.
«СП»: — А возможно ли, на ваш взгляд, усиление вывода активов по мере ухудшения политической ситуации?
— Наш бизнес — это плоть от плоти системы. Бизнесмены многим обязаны власти, это раз. И они в момент могут потерять не часть, а все. Это два. Бизнес очень уважает государство, а также такие его органы как ФСБ, Следственный комитет, прокуратуру и МВД. Поэтому если недовольство и выразят, то так, чтоб никто не подслушал.
А вывод активов — это не бунт. Их выводили, выводят и будут выводить. Хотя последние новости про [заморозку российских счетов в швейцарском банке] Credit Siusse и звучали пугающе. Но только для тех, кто попал под санкции.