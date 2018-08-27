Цветы к 1 сентября: как не разориться, отдавая дань традиции

Совсем скоро школьники попрощаются с уходящим летом и вернутся в классы. Если для них это возможность снова встретиться с одноклассниками и начать новую страницу жизни, то для родителей, помимо радостного волнения, это дополнительные хлопоты: столько всего нужно купить и подготовить. «Лента.ру» выяснила, как найти лучший букет к 1 сентября и не разориться.

Дети, к счастью, растут и развиваются, и прошлогодняя сменка им уже мала, а тренировочные штаны пришли в полную негодность во время летних футбольных баталий. И не последнее место в обширном списке необходимых к 1 сентября покупок занимает, как любой из нас помнит из собственного детства, праздничный школьный букет. Даже малыши-первоклассники уже знают, что Первого сентября в школу нужно идти с цветами. И так как ребята соревнуются в любой мелочи, то и в первый учебный день на пути в школу они будут сравнивать свои букеты для учительницы.

Так что родителям придется пройти небольшой, но очень важный квест: поиск и покупка Самого Лучшего Букета. И главная проблема даже не в его цене. Их ожидают все неприятности, которые обычно порождает ажиотажный спрос на сезонный товар: длинные очереди в цветочных магазинах и на развалах, низкое качество цветов (зачастую хитроумно замаскированное продавцами), маленький выбор или вообще дефицит при покупке букета в последний момент. Многие ждут до последнего, надеясь, что цветы станут дешевле или что чем ближе к дате их купить, тем свежее они будут и тем дольше простоят в вазе учительницы.

Но все же самое ощутимое воздействие покупка цветов оказывает на кошелек. Первое сентября — не единственный праздник, в который в России активно покупают цветы, и как перед всяким праздничным днем, перед Днем знаний цветы на срез, готовые букеты и цветочные корзины заметно дорожают. Так, прогнозируется, что в нынешнем году букет для школьника в центральном регионе, исключая Москву и Санкт-Петербург, обойдется в среднем в 1 500 рублей, а в столицах его стоимость будет выше на 20-30 процентов.

Иногда родители не ограничиваются индивидуальными букетами от каждого ученика, а собирают деньги на общую цветочную корзину для первой учительницы или — в средней и старшей школе — классной руководительницы, а иногда и завуча. Такая большая корзина роз в Москве, например, обойдется в 2018 году не менее чем в 5 тысяч рублей, а может быть и еще дороже. Если учесть, что и отдельных букетов никто не отменял (а старшеклассники обычно приносят не один букет для классной руководительницы, а несколько — для преподавателей по своим профилирующим предметам), то и вовсе набегает кругленькая и ощутимая для родительского бюджета сумма.

Понять продавцов и флористов легко: цветочный бизнес — сезонный, они не жадные, а просто зарабатывают когда могут. Цветочные плантации и оптовые поставщики, у которых цветы закупают конечные розничные продавцы, пользуются шансом использовать повышенный спрос, который в последние годы не так уж част. Зато к Дню знаний приурочивают специальную отдельную поставку, поэтому цветы у добросовестных продавцов наверняка будут свежими, совсем недавно срезанными.

Какие цветы выбрать для Дня знаний? Родители обычно решают этот вопрос, исходя из собственных вкусов: например, есть матери, которые сами признают исключительно розы и дарят только их, руководствуясь собственным пониманием прекрасного. И в их предпочтениях нет ничего дурного: роза — универсальный круглогодичный цветок с богатой цветовой гаммой, уместный практически в любой ситуации и для любого праздника.

Однако если речь идет именно о Дне знаний, то стоит учитывать его сезонность и пользоваться ее преимуществами. Осеннее настроение создают осенние цветы, которые настраивают на прощание с летом и начало активных учебных занятий. Поэтому один из отличных классических вариантов для 1 сентября — букет высоких гладиолусов, который особенно трогательно смотрится в руках крошечной первоклассницы, или несколько хризантем, гербер осенней красно-оранжевой гаммы или простых и трогательных садовых астр — например, белых и сине-лиловых, как первые буквы на белой странице школьной тетрадки. Кроме символичности, у сезонных и садовых цветов есть несомненный плюс — демократичная цена.

Флористы обычно рекомендуют при покупке индивидуального букета отталкиваться от возраста учителя: так легче сделать подарок приятным и запоминающимся. Опытной преподавательнице советуют дарить цветы благородных, глубоких и насыщенных тонов — алые, бордовые, лиловые. Молодой учительнице будет приятно получить нежную, несколько даже романтичную композицию, в которой в качестве декоративного элемента использованы популярные французские пирожные-макаруны.

Некоторое замешательство у многих родителей вызывает ситуация, когда любимый учитель или классный руководитель их ребенка — мужчина. Но и в этой ситуации совсем не обязательно отказываться от приятной школьной традиции: для преподавателя-мужчины можно подобрать сдержанный и строгий букет с экзотическими суккулентами, плодами лотоса, а также цветами герберы насыщенного темно-бордового цвета. Внимание к профессии и специализации преподавательницы или учителя продемонстрирует декор букета с несколько шутливыми и трогательными элементами: например, для математика это может быть маленький транспортир или линейка, для учителя рисования — цветные карандаши, для первой учительницы малыша — яркие буквы.

Чтобы школьник пошел в школу с отличным настроением и лучшим в классе букетом, преподаватель или учительница остались довольны, а родители не разорились после всех предшкольных трат, есть несколько простых, хотя и не всегда очевидных правил экономии.

Первое. Не стоит оставлять покупку букета на последний вечер или утро 1 сентября: за букет, собранный из забракованных более предусмотрительными покупателями цветов будут требовать куда большие деньги, чем за день-два до праздника, при этом и за такой, не самый выигрышный, букет будет конкуренция среди забывчивых родителей.

Второе. Отдать предпочтение сезонным цветам. Как уже было сказано, сезонные цветы создают настроение. Кроме того, в сезон цена на них — минимально возможная. В конце августа и начале сентября выбрать оригинальный и милый букет для учителя можно из васильков, георгинов, а также уже упомянутых гладиолусов и садовых астр разных оттенков. Если продумать оригинальную упаковку (например, корейскую матовую пленку или крафтовую бумагу) и характерные элементы декора, тогда даже самый простой букет будет выглядеть необычно, и цена его не окажется заоблачной.

Третье. Неплохой вариант подарка — не срезанные цветы, а комнатные растения. Цветы в горшках не так популярны у покупателей в праздники, поэтому цены на них не меняются перед 1 сентября. Особенно хорош этот подарок для преподавателя биологии или вообще любого учителя, который, как знают родители, любит заниматься разведением растений. Но даже если преподаватель — не поклонник домашней ботаники, он может оставить цветок в классе, где за ним будут ухаживать ученики: познавательно и полезно. Однако важное уточнение: не стоит покупать комнатные цветы в гипермаркетах: там за состоянием прихотливого растения просто некому тщательно следить, и оно может быстро погибнуть.

Четвертое. Переадресовать все хлопоты профессионалам и заказать цветы онлайн. Этот вариант сочетает все перечисленные способы сэкономить. Например, в онлайн-сервисе Flowwow сборкой букетов занимаются профессиональные флористы, доставку можно запланировать на удобное время, а большой выбор и высокая конкуренция позволяют сохранять низкие цены даже при высоком спросе перед Днем знаний. А с мобильным приложением сервиса можно оплатить заказ через Apple или Google Pay и отследить его на всех этапах.

Специально к 1 сентября Flowwow подготовил подборку недорогих букетов для учителя: в каждом городе, где работает сервис, выбраны лучшие варианты от местных флористов. Среди множества привлекательных вариантов свой Самый Лучший Букет сможет выбрать даже родитель-перфекционист и самый придирчивый школьник. Цветы доставят в удобное время домой к заказчику или, что еще удобнее, сразу на школьную линейку. Сервис Flowwow избавляет детей и родителей от ненужных в этот и без того волнующий день хлопот и позволяет им наслаждаться праздником и началом нового этапа в жизни.