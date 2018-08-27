Фондовые торги в РФ открылись в плюсе

Фондовые индексы РФ начали торговую сессию понедельника ростом, свидетельствуют данные Московской биржи

На 10:06 мск индекс Мосбиржи подрос на 0,22% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 284,82 пункта. Индекс РТС повысился на 0,5% до отметки 1 069,78.