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Фондовые торги в РФ открылись в плюсе
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Фондовые торги в РФ открылись в плюсе 

Банки.ру 24 минуты назад
Фото: РИА Новости
Фондовые индексы РФ начали торговую сессию понедельника ростом, свидетельствуют данные Московской биржи.
На 10:06 мск индекс Мосбиржи подрос на 0,22% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 284,82 пункта. Индекс РТС повысился на 0,5% до отметки 1 069,78.
«От российского фондового рынка сегодня мы также ждем улучшения динамики основных индексов: индекс Мосбиржи… способен развить отскок от нее и вернуться к попыткам штурма «круглой» отметки в 2300 пунктов на фоне снятия риска принудительного изъятия «сверх» доходов, сохранения повышательной динамики нефтяных котировок и стабилизации ситуации на внешних рынках, поддерживающих российскую валюту. Выход отдельных бумаг в нефтегазовом и металлургическом секторах на новые исторические максимумы и перепроданность ряда ключевых «фишек» во внутренних секторах (мы выделяем финсектор и электроэнергетику), на наш взгляд, создают условия для согласованного роста ключевых сегментов российского рынка на старте последней недели августа», — прокомментировал аналитик Промсвязьбанка Евгений Локтюхов.
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