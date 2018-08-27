Ещё
Посольство РФ прокомментировало новые санкции США
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.30
$
67.39
78.15
78.49
Прогноз
03.09 – 10.09
$
69.76
77.01
Индексы и котировки Brent
75.87
–0.17 Золото
1211.93
+0.38 РТС
1080.65
–0.04
Динамика валют
EUR / USD
27.08
1.1672
+0.0261
13.08
1.1411
26.08
21.08
16.08

Посольство РФ прокомментировало новые санкции США 

Российская Газета 54 минуты назад
Фото: Российская Газета
Российское посольство в США прокомментировало очередной пакет санкций, введенных Вашингтоном 27 августа в отношении России. В обращении к американской общественности содержится тезис о том, что санкции в отношении РФ «безрезультатны и бесперспективны, и не отвечают интересам ни российского, ни американского народов».
"Ощущение такое, что здешний истеблишмент испытывает болезненную тягу к разрушению фундаментальных основ двусторонних отношений, на которых основана глобальная безопасность, — отмечается в сообщении на странице посольства в Facebook. — Решения принимаются без попыток разобраться, при игнорировании наших призывов к диалогу, в отсутствие каких-либо реальных доказательств «вины России». Абсурдные обвинения в адрес нашего государств, тиражируются ведущими американскими СМИ".
В российской дипломатической миссии отметили тот факт, что каждый новый приступ американской санкционной «лихорадки» приближает США к точке невозврата в решении актуальных международных задач — совместной борьбы с терроризмом и опасности попадания оружия массового уничтожения в руки негосударственных субъектов.
Отмечая факт реализации худших сценариев «холодной войны», от которых мир должен был навсегда избавиться 30 лет назад, российское посольство отмечает тот факт, что никто в мировом сообществе не застрахован от грубого давления со стороны Соединенных Штатов.
"Выстоять могут не все. Россия может. Недружественные санкционные шаги Вашингтона мы не приемлем. Никакого эффекта на нашу решимость следовать в международных отношениях самостоятельным курсом они не окажут", — подчеркивается в сообщении российского дипломатического представительства в США.
Российская Газета: последние новости
Что делать россиянам в период нестабильности рубля Минск и Москва договорились отработать компенсацию для экономики РБ Россия будет наращивать военное сотрудничество с арабскими странами
Комментарии  Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России появился новый омбудсмен268
«Стратегический план»: Путин нашел замену доллару977
Как реформа Сталина обвалила доллар в 1947 году8
Рублю предсказали черный понедельник488
Россия решила напугать США рублем39
Видео
00:43
Трамп нанес решающий удар по рублю
Экономика
03:55
Россия потеряла миллиарды
Экономика Рынки
09:11
Москва получит преимущества при пенсионной реформе
Личный счет
00:28
Рубль рухнул еще ниже
Рынки
01:53
Лукашенко с дерзкими претензиями набросился на Россию
Экономика
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
02:59
Меркель ищет альтернативу российскому газу
Экономика Статьи
03:31
ЦБ спас рубль
Рынки
00:41
Китай нанес ответный удар по Трампу
Экономика
00:43
Украинцы устроили массовый «побег» в Россию
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение