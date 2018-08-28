Рубль усилил снижение к доллару и евро вечером 28 августа

Российский рубль усилил своё снижение к основным мировым валютам на вечерних торгах Московской биржи

Так, курс доллара США составил 67,74 руб., что на 21,75 коп. выше закрытия предыдущих торгов. Евро торговался по 79,38 руб., поднявшись на 51 коп. При этом бивалютная корзина подорожала на 34,91 коп. — до 72,98 руб.

По мнению экспертов, рубль продолжает падать к доллару и евро в условиях уменьшения аппетита инвесторов к риску, наблюдавшегося после того, как стало известно о подписании нового торгового соглашения между США и Мексикой.

Кроме того, высокие цены на «чёрное золото» не поддерживают котировки рубля, даже несмотря на то, что Банк России перестал покупать валюту в рамках бюджетного правила.

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