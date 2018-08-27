«Инструменты» правительства: как сдержать рост цен на топливо после повышения акцизов?

C начала 2019 года будут повышены акцизы на топливо. На бензин — на 3,7 тысячи рублей на тонну, и дизель — на 2,7 тысячи рублей. Как заявил вице-премьер Дмитрий Козак в интервью РБК , при этом стоимость топлива для потребителей не вырастет. «Будем применять весь тот набор инструментов, который есть у правительства, чтобы этого не произошло», — добавил он. Каким образом правительство будет сдерживать рост цен?

«Набор инструментов» оказался небольшим. А точнее, инструмента всего два. Первый, он же основной, — это так называемые демпфирующие надбавки или, как их еще называют, отрицательный акциз. С его помощью нефтяным компаниям и НПЗ будут компенсировать разницу между мировой ценой нефти и ее стоимостью на внутреннем рынке. Но как это будет работать до сих пор непонятно, говорит президент Российского топливного союза Евгений Аркуша

Евгений Аркуша президент Российского топливного союза «Отрицательный акциз, обратный акциз, возвратный акциз, как хотите, называйте, по сути дела, это субсидирование нефтепереработки за счет бюджета. В том случае, если наблюдается сильный рост внутренних цен, для того чтобы их снизить, какие-то будут субсидии нефтепереработки осуществляться. Но мы до сих пор не понимаем, как это будет действовать. Идут споры между правительством, нефтяниками по коэффициентам этого демпфера, по условиям его применения и так далее. Поэтому теоретически такой механизм есть, но алгоритм его применения пока непонятен».

Но даже если этот механизм каким-то образом заработает, при прочих условиях, которые также будут введены, роста цен сдержать не получится, считает гендиректор независимого агентства «Аналитика товарных рынков» Михаил Турукалов

Михаил Турукалов гендиректор независимого агентства «Аналитика товарных рынков» «Даже сейчас с учетом пониженных ставок акциза на бензин и на дизельное топливо гораздо выгоднее эти нефтепродукты экспортировать из России, а не продавать их на внутреннем рынке. Соответственно, со следующего года, когда у нас, во-первых, повышается НДС, дальше у нас еще повышаются акцизы, и в последнее время у нас сильно ослабел рубль к доллару, то, конечно, это все приведет к еще большему росту эффективности экспорта нефтепродуктов из России. И проблема на самом деле в том, что нефтяным компаниям будет компенсироваться только часть разницы между ценой на внутреннем рынке и между экспортным паритетом. Соответственно, в любом случае полностью избежать роста никак не получится».

Весной 2018 года, когда цены на бензин начали стремительно расти, по стране прокатились акции протеста. Это заставило власти пойти на экстренные меры: правительство с 1 июня снизило акцизы на бензин и дизель и отказалось от плана повысить их с 1 июля. Кабмин также договорился с нефтяными компаниями о «заморозке» цен на топливо на уровне 30 мая и увеличении поставок на внутренний рынок.

Если цены на топливо опять поползут вверх, у правительства остается еще один инструмент влияния. Как сказал Дмитрий Козак, придется вводить экспортную пошлину на нефть и нефтепродукты. Это, безусловно, приведет к снижению потенциальных доходов компаний. Но эта мера, если и будет введена, то только в крайнем случае и на определенное время.