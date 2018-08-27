Темп роста экономики Подмосковья в этом году составил почти 4%

В этом году темп роста экономики Московской области составил 3,9%, заявил губернатор региона Андрей Воробьев, призвав не допускать снижения показателя ниже 4% по итогам года. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Московской области.

«Мы стараемся быть рядом с теми, кто генерирует новые идеи, кто занимается бизнесом, у нас большая программа. Мы в этом году растем на 3,9%, в прошлом году экономический рост был 3,6%. Задача — держать темп и ни в коем случае не упасть ниже 4%», — заявил Воробьев на форуме «Территория бизнеса».

Губернатор также добавил, что Подмосковье заинтересовано в росте доли малого бизнеса.

Форум «Территория бизнеса» для подмосковных предпринимателей проходит в Красногорске. Он направлен на поддержку предпринимательских инициатив и содействие развитию бизнеса в регионе.