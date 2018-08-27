Предвидение слепцов. Что станет с рублем после разворота антироссийских санкций

Десятки аналитиков и экспертов стараются спрогнозировать ситуацию на внутреннем финансовом рынке России и в равной пропорции предсказывают то падение, то укрепление рубля до конца года.

Последние дни мне звонят некоторые знакомые, состоятельные предприниматели, и просят подтвердить или опровергнуть прогнозы. Главный их вопрос — «сбрасывать» или, напротив, скупать доллары по нынешнему курсу.

В открытом доступе в интернете сотня статей аналитиков, которые делают осторожные прогнозы. Но, пробежав их глазами, я понял, что все это растерянность экспертов, как часто бывает у метеорологов, не знающих точно, что придет скорее: засуха или потоп.

Когда-то «главный по тарелочкам» мне доверительно сказал, что более или менее точно можно предсказать погоду лишь на три дня, а все, что дольше, — «на воде вилами». Предсказать возможно только по аналогии, объяснил он, — как это происходило год назад, два и даже за десять лет до этого. Может быть, попадем пальцем в небо, произнес с усмешкой очень важный метеоролог.

Я тогда вспомнил о том, как один весьма заметный руководитель газеты «Правда» еще в далекий советский период пошутил, что они у себя не лгут только в названии, остальное — полуложь, полная ложь и прогноз погоды, как высшая степень лжи.

Прогнозы наших финансовых аналитиков напоминают мне старый анекдот о том, как семья кочевников достигает холма в засушливое лето. Отец семейства спрашивает у маленького сына, незрячего от рождения, как он думает, — есть ли там ручей или нет, чтобы напиться самим и напоить коней. Мальчик отвечает, что «за холмом на пятьдесят процентов нет воды, а на пятьдесят — есть». Семья поднимается, и отец видит, что под ногами журчит ручей. Он восхищен провидцем-сыном. Вот, дескать, как умен мальчишка — сказал, что вода вполне может там быть, и вот она есть.

Приблизительно то же самое происходит на рынке финансовых провидений. Одни говорят, что рубль просядет так, как уже давно не бывало, а другие — он укрепится и покажет всю свою скрытую мощь. Иными словами, за холмом на пятьдесят процентов есть вода, а на пятьдесят — ее нет, как мудро предсказал мальчик-слепец. Успех такого прогноза гарантирован не на пятьдесят, а на все сто процентов.

Центробанк России не случайно называется «регулятором». Именно от его действий и зависит настоящий курс рубля по отношению к доллару. Учитывается не только то, что вызвано решительными санкциями США, но и то, как на них и внешнюю политику Америки реагирует весь финансовый мир. Паника на рынке наступает мгновенно, как только американский президент вдруг заявляет, что его страна больше не будет поддерживать тот или иной политический курс. Или когда в общий доступ «вдруг» попадает инсайдерская информация о предстоящей закупке США гигантского количества энергоресурсов, либо, напротив, отказ вкладывать в это колоссальные деньги.

Курс плывет. Российский рубль не может это игнорировать. Колеблется со всеми вместе, потому что штормит одинакого на всей планете.

Но у нас есть и свои проблемы. Все не перечислишь. Однако самая видная из них — это американские санкции, которые создают серьезные трудности в работе с большими экспортно-импортных контрактами, получение долгосрочных инвестиций и операци с долговыми обязательствами. Американцы ограничили нас в работе с долларом.

Совершенно очевидно, что опираться на аналогии, как в метеорологических прогнозах, мы не можем. Все дело в том, что такого у нас еще не бывало.

Экономика СССР была основана на принципиально других политико-экономических схемах. За время ее трансформации в общее рыночное пространство она многое приобрела, но и утеряла очень важного не меньше. Упала до минимума цена на энергоносители, и у нас тут же закончились так называемые нефтедоллары, закупать экспортное зерно стало не на что. Своего же, колхозно-совхозного, по причине низкой результативности сельского хозяйства не хватало. Да и не только зерна. Захлебнулась война в Афганистане, и вместе с ней «воды хлебнула» торговля вооружением. Распался СЭВ. Предприятия, от военно-промышленного комплекса до неэффективной гражданской промышленности, лишились финансирования, поставщиков и рынка. Рубль опустился так низко, что в одночасье многие стали миллионерами, но на эти миллионы можно было разве что покутить в кабаке.

Инфляция потопила тогда огромную страну, которая очень скоро развалилась на полтора десятка государственных образований. Самым крупным во всех отношениях оставалась и остается по сию пору Россия.

Сегодняшняя ситуация не имеет почти ничего общего с этим, поэтому-то и нельзя прогнозировать, опираясь на «климатическую» аналогию с прошлым. Климат ведь уже давно другой. На карте мира появились не только другие страны и новые политические траектории — некоторые государства того времени либо вообще перестали существовать, либо развили экономическую мощь до самых высших показателей.

Если американцы и китайцы преодолеют противоречия и договорятся о разделе влияния на «оборот», в том числе, российских природных и промышленных ресурсов, то следует ожидать значительного падения рубля и резкого роста инфляции уже в начале будущего года. Это худший сценарий для нас. Америка работает над ним очень активно. По большому счету, это почти вопрос жизни и смерти.

Но есть сценарий вполне оптимистичный.

Если Китай захочет увидеть в России своего союзника в противопоставлении торговым, а значит, и политическим интересам США, то рубль, напротив, укрепится. В то же время это означает, что производителям энергетических и некоторых иных продуктов производство в прежних объемах станет невыгодно, потому что экспорт пойдет на убыль. Валютные вливания в экономику сократятся. При таких условиях ни о каких сверхприбылях и речи не может быть. Это повлияет и на цены внутренние — электроэнергия, бензин и газ подорожают, чтобы восполнить потери от свернувшегося экспорта.

Сокращение доли участия русского нефтяного бренда в международных нефтяных торгах и отказ регулятора (ЦБ) до конца сентября закупать для Минфина не столь нужный теперь нам доллар (он все равно ограничен в хождении для России в соответствии с американскими санкциями) автоматически поднимут цены на арабскую нефть. Это сразу скажется на пропорциональных показателях торгов конвертируемых валют. Результат, с высокой долью вероятности, будет не в пользу доллара.

Прибавляет драматичности в сценарий активная скупка золота российским правительством . По объему драгоценного металла Россия находится уже в первой пятерке, обойдя даже Китай. Если раньше резервным «хранилищем» для рубля был доллар, то теперь его место все больше занимает золото, не имеющее привязки к какой-либо экономике.

Очень возможное встречное предложение Китая и России перейти в торговле между собой на юань и рубль, игнорируя по максимуму доллар, скажется и на состоянии евро. А такие проекты уже давно в разработке. Китай выиграет у американцев этот раут торговой войны, потому что станет единственным посредником в крупных экспортно-импортных сделках между официально «враждующими» экономиками США и Россией. ЕС , в лице Германии и Франции, немедленно припомнит американцам все свои обиды. На стороне русско-китайского проекта окажутся и многие ближневосточные экономики. Совсем иначе уже будут выглядеть военно-политическая и, соответственно, экономическая ситуации в Сирии, Иране и Турции, а именно — их долгосрочные интересы в работе с Россией и Китаем. В этом обширном регионе почти решающую роль будет играть насыщение оперативного пространства боевыми военными ресурсами ото всех заинтересованных сторон. Далеко не последнее слово останется за Израилем, который будет вправе выбирать, чью сторону он примет в новых условиях. Это внесет еще более решительные коррективы в ближневосточные проблемы во всех смыслах.

От самой России потребуется выдержка и упрямство, которого ей, как известно, не занимать. Резко вырастут акции крупных предприятий и компаний, вовремя вложившихся в экспортно-импортные контракты с Китаем, а также в приобретение и реализацию тонких современных технологий. Они станут основным ориентиром для всей внешней политики и торговли. Эти акции будут расти пропорционально китайским коротким и долгосрочным инвестициям. ЕС и тут не захочет оставаться в стороне от новых перспектив. Не исключено, что некоторые санкции, вызванные политическим кризисом, называемым «крымским», украинским и по причине скандала в Солсбери, будут приостановлены.

Одной из первых задач станет укрепление кошелька русского покупателя, без которого иностранный импорт и внутренний торговый оборот не будут иметь смысла. Мы не самый большой рынок сбыта в мире, но все же самый постоянный, и потому ненасытный. Но без того, чтобы рубль стал достаточно ценным эквивалентом товаров, не обойтись ни нам, ни иностранным партнерам. Это совершенно объективное требование времени. Поэтому регулятор наряду с правительством будет предпринимать все меры для пополнения частных кошельков в той осторожной пропорции, которая не обрушит реальную покупательную способность рубля (то есть воспротивятся инфляции) и в то же время не сделает его излишне дефицитным, как было в СССР. Это очень чувствительные весы.

Однако чтобы преодолеть шок от последних американских санкций, понадобится пережить осень и зиму в не очень комфортных финансовых условиях.

Сколько будет стоить доллар на торгах в России, сколько будет стоить евро — предсказать с точностью сейчас не может никто. Также как и в отношении юаня. Даже не стоит пытаться. Во всяком случае, не для общего сведения. От колебания или, как теперь говорят, от волатильности рубля зависит и отношение ко всему этому среднего человека. Паника и слухи могут нанести больший ущерб, чем даже самая нелегкая реальность. Поэтому сейчас даже к авторитетным финансовым прогнозам экспертов стоит относиться также, как к провидению того незрячего сына кочевого племени, — с долей иронии и со свойственным нам терпением.