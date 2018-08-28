Цены на нефть прекратили рост

Мировые цены на нефть во вторник утром практически не изменяются после роста накануне на новостях о том, что страны ОПЕК+ в июле сократили перевыполнение условий сделки по сокращению добычи по сравнению с прошлым месяцем, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.22 мск стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,03%, до 76,48 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,04%, до 68,84 доллара за баррель.

Рынок нефти стабилизируется во вторник после того, как инвесторы в понедельник отыгрывали сообщения в СМИ о том, что страны ОПЕК+ в июле сократили степень выполнения условий венского соглашения до 109%. Месяцем ранее, в июне, уровень выполнения составлял 121%.