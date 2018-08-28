Ещё
Цены на нефть прекратили рост
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.30
$
67.48
78.40
78.50
Прогноз
03.09 – 10.09
$
67.20
78.50
Индексы и котировки Brent
76.31
+0.00 Золото
1209.30
–0.02 РТС
1084.13
+0.06
Динамика валют
EUR / USD
28.08
1.1668
+0.0323
14.08
1.1344
27.08
22.08
17.08

Цены на нефть прекратили рост 

РИА Новости 1 час назад
Фото: AP Photo / Hasan Jamali
Мировые цены на нефть во вторник утром практически не изменяются после роста накануне на новостях о том, что страны ОПЕК+ в июле сократили перевыполнение условий сделки по сокращению добычи по сравнению с прошлым месяцем, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.22 мск стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,03%, до 76,48 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,04%, до 68,84 доллара за баррель.
Рынок нефти стабилизируется во вторник после того, как инвесторы в понедельник отыгрывали сообщения в СМИ о том, что страны ОПЕК+ в июле сократили степень выполнения условий венского соглашения до 109%. Месяцем ранее, в июне, уровень выполнения составлял 121%.
ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Сделка стартовала с начала 2017 года и дважды продлевалась, последний раз — до конца 2018 года. В июне 2018 года ОПЕК+ согласовала цель уйти от ее перевыполнения. Пояснялось, что на практике это будет означать увеличение добычи на 1 миллион баррелей в сутки, в том числе Россией — на 200 тысяч.
Последние новости
Россию предложили поделить на четырнадцать макрорегионов NBC показал танец мужчин после новости о смерти Маккейна Американцы испытывают зависть и страх к "путинскому золоту"
Комментарии  Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России появился новый омбудсмен273
«Стратегический план»: Путин нашел замену доллару982
Как реформа Сталина обвалила доллар в 1947 году8
Рублю предсказали черный понедельник489
Россия решила напугать США рублем39
Видео
00:43
Трамп нанес решающий удар по рублю
Экономика
03:55
Россия потеряла миллиарды
Экономика Рынки
09:11
Москва получит преимущества при пенсионной реформе
Личный счет
00:28
Рубль рухнул еще ниже
Рынки
01:53
Лукашенко с дерзкими претензиями набросился на Россию
Экономика
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
02:59
Меркель ищет альтернативу российскому газу
Экономика Статьи
03:31
ЦБ спас рубль
Рынки
00:41
Китай нанес ответный удар по Трампу
Экономика
00:43
Украинцы устроили массовый «побег» в Россию
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение