Центробанк сохранил прогноз роста ВВП на 2018 год

Банк России сохранил прогноз роста ВВП в 2018 году в 1,5-2 процента, но при этом понизил прогнозные значения по третьему кварталу до 1,3-1,7 процента, говорится в информационно-аналитическом комментарии ЦБ.

Снижение прогноза ВВП в третьем квартале регулятор объяснил снижением экономической активности в июле. Но для корректировки прогноза ВВП по году нет оснований, так как выпуск по отраслям промышленного производства показывал разнонаправленную динамику.

В частности, сократился выпуск машиностроительной продукции, но при этом произошло восстановление объемов производства в металлургии, также умеренными темпами рос выпуск и продажи потребительских товаров, говорится в материалах ЦБ. «С учетом этого нет достаточных оснований для корректировки прогноза ВВП», — отмечается в комментарии.