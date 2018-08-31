Центробанк сохранил прогноз роста ВВП на 2018 год 

Банк России сохранил прогноз роста ВВП в 2018 году в 1,5-2 процента, но при этом понизил прогнозные значения по третьему кварталу до 1,3-1,7 процента, говорится в информационно-аналитическом комментарии ЦБ.
Снижение прогноза ВВП в третьем квартале регулятор объяснил снижением экономической активности в июле. Но для корректировки прогноза ВВП по году нет оснований, так как выпуск по отраслям промышленного производства показывал разнонаправленную динамику.
В частности, сократился выпуск машиностроительной продукции, но при этом произошло восстановление объемов производства в металлургии, также умеренными темпами рос выпуск и продажи потребительских товаров, говорится в материалах ЦБ. «С учетом этого нет достаточных оснований для корректировки прогноза ВВП», — отмечается в комментарии.
Во втором квартале Центробанк прогнозировал годовой рост ВВП в пределах 1,8-2,2 процента. По оценкам Росстата ВВП вырос на 1,8 процента, то есть показатель находился у нижнего порога оценки.