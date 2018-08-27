FT: «Сибур» примет решение по IPO в течение месяца

По словам собеседника издания, решение о том, выходит «Сибур» на IPO или нет, должно быть принято в ближайшие недели.

"Это [IPO] может произойти уже в этом году. Предложение в ближайшие недели будет изучаться внутри компании, после чего там примут решение о дальнейших действиях", — заявил источник, оценивающий стоимость компании в £20 млрд (почти $26 млрд). По словам другого источника, на следующую неделю запланирована встреча руководства компании с потенциальными инвесторами.

FT пишет, что на IPO инвесторам будут предложены акции на общую сумму в £2-2,5 млрд ($2,6-3,2 млрд). В таком случае это будет крупнейшее в России IPO с 2007 года, когда первичное размещение акций осуществил банк ВТБ

В апреле основной акционер «Сибура» Леонид Михельсон заявил, что акционеры компании в последнее время все «более предметно» задумываются о первичном размещении акций, но не уточнил, в какие сроки IPO может быть проведено.