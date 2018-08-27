Ещё
FT: «Сибур» примет решение по IPO в течение месяца
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.30
$
67.42
78.15
78.42
Прогноз
03.09 – 10.09
$
67.20
78.50
Индексы и котировки Brent
75.97
+0.01 Золото
1205.61
–0.02 РТС
1080.65
–0.04
Динамика валют
EUR / USD
27.08
1.1636
+0.0225
13.08
1.1411
26.08
21.08
16.08

FT: «Сибур» примет решение по IPO в течение месяца 

ТАСС 33 минуты назад
ЛОНДОН, 27 августа. /ТАСС/. Руководство российского холдинга «Сибур» в течение месяца может объявить о том, что компания проведет первичное публичное размещение акций (IPO). Об этом со ссылкой на знакомый с ситуацией источник сообщила британская газета Financial Times.
По словам собеседника издания, решение о том, выходит «Сибур» на IPO или нет, должно быть принято в ближайшие недели.
"Это [IPO] может произойти уже в этом году. Предложение в ближайшие недели будет изучаться внутри компании, после чего там примут решение о дальнейших действиях", — заявил источник, оценивающий стоимость компании в £20 млрд (почти $26 млрд). По словам другого источника, на следующую неделю запланирована встреча руководства компании с потенциальными инвесторами.
FT пишет, что на IPO инвесторам будут предложены акции на общую сумму в £2-2,5 млрд ($2,6-3,2 млрд). В таком случае это будет крупнейшее в России IPO с 2007 года, когда первичное размещение акций осуществил банк ВТБ.
В апреле основной акционер «Сибура» Леонид Михельсон заявил, что акционеры компании в последнее время все «более предметно» задумываются о первичном размещении акций, но не уточнил, в какие сроки IPO может быть проведено.
"Сибур" владеет и управляет крупнейшим газоперерабатывающим бизнесом в России по объемам переработки попутного нефтяного газа и является лидером нефтехимической отрасли страны. Основным акционером компании является глава "Новатэка" Леонид Михельсон (48,5%), Геннадий Тимченко владеет 17%, Кирилл Шамалов — 3,9% акций компании. Еще 10% находятся в распоряжении Sinopec, 10,6% акций контролирует действующий и бывший менеджмент компании.
ТАСС: последние новости
"Ведомости": лондонский суд снял арест с акций банка "Возрождение" Жаркая погода вернется в Москву 24 августа и продержится до сентября Курс доллара на Мосбирже поднялся до 67,39 рубля
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России появился новый омбудсмен267
«Стратегический план»: Путин нашел замену доллару975
Как реформа Сталина обвалила доллар в 1947 году8
Рублю предсказали черный понедельник488
Россия решила напугать США рублем39
Видео
00:43
Трамп нанес решающий удар по рублю
Экономика
03:55
Россия потеряла миллиарды
Экономика Рынки
09:11
Москва получит преимущества при пенсионной реформе
Личный счет
00:28
Рубль рухнул еще ниже
Рынки
01:53
Лукашенко с дерзкими претензиями набросился на Россию
Экономика
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
02:59
Меркель ищет альтернативу российскому газу
Экономика Статьи
03:31
ЦБ спас рубль
Рынки
00:41
Китай нанес ответный удар по Трампу
Экономика
00:43
Украинцы устроили массовый «побег» в Россию
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение