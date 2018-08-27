FT: «Сибур» примет решение по IPO в течение месяца 

ЛОНДОН, 27 августа. /ТАСС/. Руководство российского холдинга «Сибур» в течение месяца может объявить о том, что компания проведет первичное публичное размещение акций (IPO). Об этом со ссылкой на знакомый с ситуацией источник сообщила британская газета Financial Times.
По словам собеседника издания, решение о том, выходит «Сибур» на IPO или нет, должно быть принято в ближайшие недели.
"Это [IPO] может произойти уже в этом году. Предложение в ближайшие недели будет изучаться внутри компании, после чего там примут решение о дальнейших действиях", — заявил источник, оценивающий стоимость компании в £20 млрд (почти $26 млрд). По словам другого источника, на следующую неделю запланирована встреча руководства компании с потенциальными инвесторами.
FT пишет, что на IPO инвесторам будут предложены акции на общую сумму в £2-2,5 млрд ($2,6-3,2 млрд). В таком случае это будет крупнейшее в России IPO с 2007 года, когда первичное размещение акций осуществил банк ВТБ.
В апреле основной акционер «Сибура» Леонид Михельсон заявил, что акционеры компании в последнее время все «более предметно» задумываются о первичном размещении акций, но не уточнил, в какие сроки IPO может быть проведено.
"Сибур" владеет и управляет крупнейшим газоперерабатывающим бизнесом в России по объемам переработки попутного нефтяного газа и является лидером нефтехимической отрасли страны. Основным акционером компании является глава "Новатэка" Леонид Михельсон (48,5%), Геннадий Тимченко владеет 17%, Кирилл Шамалов — 3,9% акций компании. Еще 10% находятся в распоряжении Sinopec, 10,6% акций контролирует действующий и бывший менеджмент компании.