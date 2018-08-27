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ЦБ выявил манипулирование акциями российских и иностранных компаний на торгах Мосбиржи
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ЦБ выявил манипулирование акциями российских и иностранных компаний на торгах Мосбиржи 

ТАСС 29 минут назад
МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Банк России выявил манипулирование некоторыми финансовыми инструментами на торгах Мосбиржи. Речь о сделках с акциями некоторых российских и иностранных эмитентов, включая United Company RUSAL Plc и Polyus Gold International Limited., а также о транзакциях на рынке паев, сообщил регулятор.
В частности, Банк России при проведении проверок рассмотрел рынки акций United Company RUSAL Plc, Polyus Gold International Limited, ОАО «Левенгук», ПАО «Медиахолдинг», ПАО «ТПГ АЭССЕЛЬ», ОАО «ГлавТоргПродукт», ПАО «Вторресурсы» и ПАО «Платформа Ютинет.Ру», а также рынки паев ЗПИФ акций «Финам — Информационные технологии» и ЗПИФ рентный «Финам — Капитальные вложения».
Банк России установил, что манипулирование рынками совершалось по предварительной договоренности лицами, которые были связаны либо с эмитентами, либо с участниками торгов, говорится в сообщении.
"Действия ряда участников рынков финансовых инструментов способствовали созданию видимости торговой активности и ликвидности, в том числе в целях привлечения сторонних инвесторов, искусственного формирования и поддержания цены финансовых инструментов. Операции, являвшиеся манипулированием рынками финансовых инструментов, совершались по предварительному соглашению юридическими и/или физическими лицами, связанными с эмитентами соответствующих финансовых инструментов либо с участниками торгов", — говорится в сообщении.
"Отмечалось многократное совершение взаимных сделок купли-продажи финансовых инструментов, не имеющих очевидного экономического смысла, как правило, на основании поручений с одинаковыми параметрами цены и объема", — отмечает регулятор.
"Во всех установленных регулятором случаях манипулирования рынками присутствовали иностранные юридические лица, имеющие взаимосвязи с АО «ФИНАМ», а также лица, выдавшие доверенности на совершение сделок с ценными бумагами на имя лиц, являвшихся в соответствующие периоды работниками АО «ФИНАМ». Кроме того, АО «ФИНАМ» выступало маркет-мейкером в различные периоды обращения Финансовых инструментов", — отмечает ЦБ.
Регулятор сообщил, что принял меры, позволяющие не допустить такие нарушения в будущем. ЦБ также предупредил, что привлечение профучастником рынка своих клиентов к исполнению функций маркет-мейкера, в результате которого происходит искусственное формирование рынка финансового инструмента, расценивается Банком России как недобросовестная практика. По мнению ЦБ, это создает предпосылки для манипулирования рынком и введения в заблуждение широкого круга инвесторов в отношении цены финансового инструмента.
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