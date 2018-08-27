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ЦБ выявил факты манипулирования акциями на торгах Мосбиржи
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ЦБ выявил факты манипулирования акциями на торгах Мосбиржи 

Rambler News Service 54 минуты назад
Фото: Прайм
Банк России в ходе проведения проверок соблюдения требований законодательства выявил многочисленные факты манипулирования на торгах Московской биржи акциями российских и зарубежных компаний, сообщает пресс-служба регулятора.
В ходе проверки ЦБ рассмотрел рынки паев ЗПИФ акций «Финам — Информационные технологии», и ЗПИФ рентный «Финам — Капитальные вложения», а также рынки обыкновенных акций ОАО «Левенгук», ПАО «Медиахолдинг», ПАО «ТПГ АЭССЕЛЬ», ОАО «ГлавТоргПродукт», ПАО «Вторресурсы», ПАО «Платформа Ютинет.Ру» и рынки акций United Company RUSAL Plc и Polyus Gold International Limited.
«Действия ряда участников рынков финансовых инструментов способствовали созданию видимости торговой активности и ликвидности, в том числе в целях привлечения сторонних инвесторов, искусственного формирования и поддержания цены финансовых инструментов», — сообщает регулятор.
ЦБ отмечает, что операции по манипулированию рынками акций совершались по предварительному соглашению лицами, которые были связаны с эмитентами соответствующих финансовых инструментов либо с участниками торгов. По данным регулятора, «отмечалось многократное совершение взаимных сделок купли-продажи финансовых инструментов, не имеющих очевидного экономического смысла, как правило, на основании поручений с одинаковыми параметрами цены и объема».
«Во всех установленных случаях в числе лиц, осуществлявших манипулирование рынками, присутствовали иностранные юридические лица, имеющие взаимосвязи с АО «ФИНАМ», а также лица, выдавшие доверенности на совершение сделок с ценными бумагами на имя лиц, являвшихся в соответствующие периоды работниками АО «ФИНАМ». Кроме того, АО «ФИНАМ» выступало маркет-мейкером в различные периоды обращения Финансовых инструментов.», — говорится в сообщении ЦБ.
В ЦБ добавили, что регулятор в отношении причастных к этому лиц принял меры по недопущению совершения подобных нарушений в дальнейшем.
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