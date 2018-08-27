ЦБ выявил факты манипулирования акциями на торгах Мосбиржи

Банк России в ходе проведения проверок соблюдения требований законодательства выявил многочисленные факты манипулирования на торгах Московской биржи акциями российских и зарубежных компаний, сообщает пресс-служба регулятора.

«Действия ряда участников рынков финансовых инструментов способствовали созданию видимости торговой активности и ликвидности, в том числе в целях привлечения сторонних инвесторов, искусственного формирования и поддержания цены финансовых инструментов», — сообщает регулятор.

ЦБ отмечает, что операции по манипулированию рынками акций совершались по предварительному соглашению лицами, которые были связаны с эмитентами соответствующих финансовых инструментов либо с участниками торгов. По данным регулятора, «отмечалось многократное совершение взаимных сделок купли-продажи финансовых инструментов, не имеющих очевидного экономического смысла, как правило, на основании поручений с одинаковыми параметрами цены и объема».

«Во всех установленных случаях в числе лиц, осуществлявших манипулирование рынками, присутствовали иностранные юридические лица, имеющие взаимосвязи с АО «ФИНАМ», а также лица, выдавшие доверенности на совершение сделок с ценными бумагами на имя лиц, являвшихся в соответствующие периоды работниками АО «ФИНАМ». Кроме того, АО «ФИНАМ» выступало маркет-мейкером в различные периоды обращения Финансовых инструментов.», — говорится в сообщении ЦБ.

В ЦБ добавили, что регулятор в отношении причастных к этому лиц принял меры по недопущению совершения подобных нарушений в дальнейшем.