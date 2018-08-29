Суд отказал принадлежавшей Хачатурову компании в иске к «Открытию» по акциям РГС банка

"В удовлетворении исковых требований отказать, решение может быть обжаловано в Девятом арбитражном апелляционном суде в течение месяца со дня принятия", — сказала судья. Мотивировочная часть решения будет опубликована позже.

Зарегистрированная на Кипре «РГС Капитал лимитед», по данным ЦБ на 11 марта 2017 года, принадлежала Сергею Хачатурову , брату бывшего владельца "Росгосстраха" Данила Хачатурова , и контролировала 45% акций РГС банка. В августе 2017 года РГС банк вместе с «Росгосстрахом» перешел под контроль «ФК Открытие», который в свою очередь перешел под контроль ЦБ

Истец требовал признать сделку купли-продажи акций РГС банка, которая была частью большой сделки по передаче убыточного «Росгосстраха» «Открытию», недействительной.

По мнению истца, договор купли-продажи акций РГС банка между «РГС капитал лимитед» и банком «Открытие» был заключен по цене в шесть раз ниже рыночной стоимости — за 2,541 млрд рублей вместо 14,53 млрд рублей. Истец утверждает, что ответчик знал о заведомо заниженной цене акций, то есть имело место злоупотребление правом.

Кроме того, в качестве оплаты за акции «ФК Открытие» 25 августа 2017 года переуступил «РГС капитал лимитед» права требования по кредитному договору с кипрской «Данмира инвестментс лимитед» на сумму, эквивалентную 2,541 млрд рублей. При этом в ноябре 2017 года истец выяснил, что «Данмира» не ведет деятельности с 2014 года, снята с регистрации и не имеет возможности погашать обязательства, сообщила представитель «РГС капитал лимитед». По ее словам, это обстоятельство свидетельствует о заведомо невыгодных условиях сделки.

"Мы просим признать договор купли-продажи акций недействительным в силу ничтожности, применить последствия недействительности сделки, обязать банк «ФК Открытие» возвратить все полученное по сделке в натуральном выражении, а именно — ценные бумаги", — заявила на заседании представитель истца.

Позиция «Открытия»

Банк «ФК Открытие» исковые требования считает необоснованными. «Все условия по сделке были согласованы, включая стоимость», — сказал на заседании представитель ответчика, добавив, что, по его мнению, истец не привел доказательств нарушения банком норм закона.

По данным РГС банка, его уставный капитал составляет 2,077 млрд рублей и состоит из 4,148 млн 205 обыкновенных и 6,6 тыс. привилегированных акций номиналом 500 рублей каждая.

В 2018 году между старыми и новыми владельцами «Росгосстраха» разгорелся спор по условиям большой сделки, заключенной в 2017 году. Новый менеджмент «Росгосстраха» обвинил прежнее руководство в выводе активов и оспорил ряд сделок прежнего менеджмента в суде. Кроме того, глава ФК «Открытие» Михаил Задорнов выражал надежду на возврат компании «РГС Жизнь», которая не вошла в большую сделку.

Позднее Данил Хачатуров обвинил «ФК Открытие» в неисполнении обязательств по сделке по передаче банку контроля в «Росгосстрахе» и заявил о намерении оспорить в суде часть ее условий, подав к банку встречные иски.