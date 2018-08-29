Суд отказал принадлежавшей Хачатурову компании в иске к «Открытию» по акциям РГС банка 

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы отказал компании «РГС Капитал лимитед» в иске к банку «ФК Открытие», в котором истец требовал вернуть ему акции РГС банка, проданные в 2017 году «ФК Открытие», передает корреспондент ТАСС из зала суда.
"В удовлетворении исковых требований отказать, решение может быть обжаловано в Девятом арбитражном апелляционном суде в течение месяца со дня принятия", — сказала судья. Мотивировочная часть решения будет опубликована позже.
Зарегистрированная на Кипре «РГС Капитал лимитед», по данным ЦБ на 11 марта 2017 года, принадлежала Сергею Хачатурову, брату бывшего владельца "Росгосстраха" Данила Хачатурова, и контролировала 45% акций РГС банка. В августе 2017 года РГС банк вместе с «Росгосстрахом» перешел под контроль «ФК Открытие», который в свою очередь перешел под контроль ЦБ
Истец требовал признать сделку купли-продажи акций РГС банка, которая была частью большой сделки по передаче убыточного «Росгосстраха» «Открытию», недействительной.
По мнению истца, договор купли-продажи акций РГС банка между «РГС капитал лимитед» и банком «Открытие» был заключен по цене в шесть раз ниже рыночной стоимости — за 2,541 млрд рублей вместо 14,53 млрд рублей. Истец утверждает, что ответчик знал о заведомо заниженной цене акций, то есть имело место злоупотребление правом.
Кроме того, в качестве оплаты за акции «ФК Открытие» 25 августа 2017 года переуступил «РГС капитал лимитед» права требования по кредитному договору с кипрской «Данмира инвестментс лимитед» на сумму, эквивалентную 2,541 млрд рублей. При этом в ноябре 2017 года истец выяснил, что «Данмира» не ведет деятельности с 2014 года, снята с регистрации и не имеет возможности погашать обязательства, сообщила представитель «РГС капитал лимитед». По ее словам, это обстоятельство свидетельствует о заведомо невыгодных условиях сделки.
"Мы просим признать договор купли-продажи акций недействительным в силу ничтожности, применить последствия недействительности сделки, обязать банк «ФК Открытие» возвратить все полученное по сделке в натуральном выражении, а именно — ценные бумаги", — заявила на заседании представитель истца.
Позиция «Открытия»
Банк «ФК Открытие» исковые требования считает необоснованными. «Все условия по сделке были согласованы, включая стоимость», — сказал на заседании представитель ответчика, добавив, что, по его мнению, истец не привел доказательств нарушения банком норм закона.
По данным РГС банка, его уставный капитал составляет 2,077 млрд рублей и состоит из 4,148 млн 205 обыкновенных и 6,6 тыс. привилегированных акций номиналом 500 рублей каждая.
В 2018 году между старыми и новыми владельцами «Росгосстраха» разгорелся спор по условиям большой сделки, заключенной в 2017 году. Новый менеджмент «Росгосстраха» обвинил прежнее руководство в выводе активов и оспорил ряд сделок прежнего менеджмента в суде. Кроме того, глава ФК «Открытие» Михаил Задорнов выражал надежду на возврат компании «РГС Жизнь», которая не вошла в большую сделку.
Позднее Данил Хачатуров обвинил «ФК Открытие» в неисполнении обязательств по сделке по передаче банку контроля в «Росгосстрахе» и заявил о намерении оспорить в суде часть ее условий, подав к банку встречные иски.