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Moody's улучшило прогноз по рейтингам БыстроБанка до «позитивного»
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Moody's улучшило прогноз по рейтингам БыстроБанка до «позитивного» 

Банки.ру 1 час назад
Рейтинговое агентство Moody's Investors Service изменило со «стабильного» на «позитивный» прогноз по долгосрочным рейтингам депозитов БыстроБанка в национальной и иностранной валюте и подтвердило рейтинги на уровне «B2». Базовая и скорректированная базовая оценка кредитоспособности подтверждены на уровне «b2». Кроме того, банку подтверждены краткосрочные депозитные рейтинги, а также рейтинги риска контрагента и оценки риска контрагента. Полный список рейтинговых действий приводится в сообщении Moody's.
Изменение прогноза по рейтингу БыстроБанка на «позитивный» отражает положительные тенденции по качеству активов и показателям прибыльности банка наряду с его хорошим запасом капитала и стабильными позициями по фондированию и ликвидности.
Доля проблемных кредитов в банке снизилась до 12,3% по состоянию на конец 2017 года с 17,3% двумя годами ранее, а покрытие проблемных ссуд резервами осталось на «здоровом» уровне в 79% с учетом того, что основная часть портфеля — это кредиты с обеспечением. По данным менеджмента банка, на 30 июня текущего года доля проблемных ссуд снизилась до 10,2%, а их покрытие резервами выросло до 100%, что в значительной степени связано с применением нового стандарта МСФО 9. Moody's ожидает дальнейшего постепенного улучшения качества активов банка в ближайшие 12—18 месяцев.
В I квартале 2018 года банк показал чистую прибыль в размере 157 млн рублей, что соответствует показателю рентабельности активов в 1,7% в годовом выражении (за весь 2017 год было 1,5%). По мнению Moody's, показатели прибыльности банка будут улучшаться благодаря оптимизации баланса путем продажи части кредитов и замене низкомаржинальных корпоративных кредитов более высокодоходными розничными.
В числе прочего в релизе говорится, что Moody's ожидает небольшого снижения достаточности основного капитала БыстроБанка ввиду небольшого роста взвешенных по риску активов в ближайшие 12—18 месяцев вкупе с существенными дивидендными выплатами, но общий запас капитала для абсорбирования убытков останется значительным благодаря более высокому уровню резервирования и хорошим доходам до резервов, следует из релиза.
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