Рынок США: «постепенность» ФРС и политический кризис

Москва, 27 августа — «Вести. Экономика». Руководитель ФРС Джером Пауэлл , выступая в Джексон-Холле, выразил уверенность в продолжении устойчивого роста американской экономики, но был очень осторожен в своих заявлениях по поводу темпов роста ставок. В то же время нарушения, выявленные в ходе предвыборной компании Дональда Трампа , могут ухудшить политический кризис в США и расстроить рынки.

[КАРТИНКА] [/КАРТИНКА] Американские фондовые фьючерсы подрастают на премаркете. В пятницу ключевые индексы прибавили 0,5-0,9%, S&P 500 обновил исторический максимум и близок к верхней границе среднесрочного восходящего канала. В случае отката котировок пограничным уровнем выступят 2800-2790 пунктов, а 2730 пунктов — это нижняя граница канала.

Просадка акций Tesla

Бумаги теряют около 3%. Илон Маск сообщил, что отказался от планов сделать компанию частной в связи с несогласием большинства акционеров. В начале августа акции Tesla раллировали на информации о готовящемся выкупе всех бумаг с рынка. В качестве возможного покупателя назывался саудовский фонд. На по словам Маска, переговоры оказались сложными. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) уже заинтересовалась твитами Маска, подозревая его в манипулировании котировками Tesla.

Позитивные факторы

Федрезерв. В ходе выступления на симпозиуме в Джексон Хоул Джером Пауэлл заявил, что курс на постепенное повышение ставок ФРС в текущих условиях является вполне адекватным, так как рисков перегрева экономики не наблюдается. Под постепенным повышением ставок в текущих условиях подразумевается увеличение ключевой ставки на 25 базисных пунктов раз в квартал. Основной посыл Пауэлла заключается в «постепенности», что рассматривается участниками рынка в позитивном ключе.

Ключевыми данными этой недели является любимый инфляционный показатель ФРС — ценовые индексы потребительских расходов (PCE Indices), которые выйдут в четверг. Новости из КНР. Народный банк Китая дал понять, что принимает меры для поддержки юаня. Регулятор сообщил, что банки, участвующие в фиксинге юаня, снова начали учитывать контрциклический фактор в своих расчетах с целью сгладить девальвационные тенденции в валюте. Вполне вероятно, что это уступка Штатам, ведь Дональд Трамп подозревал Китай в манипулировании валютным курсом в ответ на введение тарифов на импорт китайской продукции в США.