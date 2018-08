Рынок акций Турции закрылся падением, BIST 100 снизился на 0,60% 

Investing.com — Фондовый рынок Турции завершил торги пятницы падением на фоне негативной динамики со стороны секторов телекоммуникаций, банковских услуг и компаний химической и нефтедобывающей промышленности.

На момент закрытия на фондовой бирже Стамбула BIST 100 подешевел на 0,60%.

В лидерах роста среди компонентов индекса BIST 100 по итогам сегодняшних торгов были акции Global Yatirim Holding AS (IS:GLYHO), которые подорожали на 0,300 п. (9,90%), закрывшись на отметке в 3,330. Котировки Ford Otomotiv Sanayi AS (IS:FROTO) выросли на 5,65 п. (9,22%), завершив торги на уровне 66,95. Бумаги Alkim Alkali Kimya AS (IS:ALKIM) выросли в цене на 1,58 п. (7,48%), закрывшись на отметке 22,70.