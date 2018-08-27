В ожидании бесстрашных 

Investing.com — Праздник продолжается: начавшийся в пятницу рост российского рынка идет и идет. Индекс МосБиржи за понедельник вырос на 1,45%, индекс РТС — на 1,85%.
Рублю пришлось несколько труднее: после ослабления доллара вечером пятницы до 67,1 руб. он в первой половине понедельника ушел выше 67,4 руб. Но затем вернулся к 67,2 руб. — и, возможно, рынок сдвинет его еще ниже. «Началась налоговая неделя, компаниям предстоит выплатить 1,174 трлн руб. налогов, а баррель Brentстоит больше 5 тыс. руб., такого никогда не было — это прекрасная ситуация для экспортеров. При этом обещанные помощником президента Андреем Белоусовым сборы с бизнеса пока не вводятся, и сегодняшние санкции США, как оказалось, касаются по сути только товаров двойного назначения. Но у нас еще до Крыма оборот по этой категории товаров был всего $1,4 млрд в год, а потом и вовсе заглох, там санкции вводить не на что, — рассуждает генеральный директор „Спутник. Управление активами“ Александр Лосев. — Санкции запрещают правительству США кредитовать тех, кто нарушает соглашения о поставках — но у России и так денег много. В итоге из новостей уходит негатив. При этом российские компании показывают хорошие результаты, и страх вступает в борьбу с жадностью»
Цены на нефть, значимые для российского рынка, продолжают расти: если 16 августа месячный фьючерс на баррель Brent стоил всего $70,5, то к вечеру понедельника его цена превышала $76,4. «Помимо цен на нефть мы имеем пик налогового периода, по валютам развивающихся рынков также был позитив в переговорах между Мексикой и США по соглашению о торговле NAFTA (North American Free Trade Agreement)», — отмечает главный аналитик банка NordeaТатьяна Евдокимова.
Остается открытым вопрос, сколько этот рост продлится. «На эту неделю мы смотрим довольно позитивно и можем увидеть снижение доллара на полрубля — как в связи с разрешением ситуации по санкциям, так и в связи с рыночной ситуацией по нефти. Завтра и послезавтра будет сырьевая статистика, она хорошо поддерживает рынок, — продолжает Татьяна Евдокимова. — Но это скорее приятные перерывы при сохраняющемся давлении. На этой неделе Палата представителей США еще на каникулах, но в сентябре они вернутся и восстановится санкционная риторика. Как минимум, хорошо, что ЦБ выставил четкий горизонт по приостановке покупке валюты в интересах Минфина: очень важно, чтобы рынок знал, что до конца сентября ничего не произойдет».
Перемены возможны в любой день, но на сегодня российские бумаги настолько доходны, что на них можно попробовать сыграть. «Мы живем теперь до нового обострения или до нового решения ФРС. Если санкционная риторика уйдет, то вероятный уровень доллара может приблизиться к 65-66 руб. Облигации госкомпаний уже дают приличную доходность, более 8%. И в акциях покупаем нефтяников и металлургов — но только до нового обострения. Я жду, что сейчас опять будет приток бесстрашных инвесторов», — говорит Александр Лосев.