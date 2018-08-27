В ожидании бесстрашных

Investing.com — Праздник продолжается: начавшийся в пятницу рост российского рынка идет и идет. Индекс МосБиржи за понедельник вырос на 1,45%, индекс РТС — на 1,85%.

Рублю пришлось несколько труднее: после ослабления доллара вечером пятницы до 67,1 руб. он в первой половине понедельника ушел выше 67,4 руб. Но затем вернулся к 67,2 руб. — и, возможно, рынок сдвинет его еще ниже. «Началась налоговая неделя, компаниям предстоит выплатить 1,174 трлн руб. налогов, а баррель Brentстоит больше 5 тыс. руб., такого никогда не было — это прекрасная ситуация для экспортеров. При этом обещанные помощником президента Андреем Белоусовым сборы с бизнеса пока не вводятся, и сегодняшние санкции США, как оказалось, касаются по сути только товаров двойного назначения. Но у нас еще до Крыма оборот по этой категории товаров был всего $1,4 млрд в год, а потом и вовсе заглох, там санкции вводить не на что, — рассуждает генеральный директор „Спутник. Управление активами“ Александр Лосев . — Санкции запрещают правительству США кредитовать тех, кто нарушает соглашения о поставках — но у России и так денег много. В итоге из новостей уходит негатив. При этом российские компании показывают хорошие результаты, и страх вступает в борьбу с жадностью»

Цены на нефть, значимые для российского рынка, продолжают расти: если 16 августа месячный фьючерс на баррель Brent стоил всего $70,5, то к вечеру понедельника его цена превышала $76,4. «Помимо цен на нефть мы имеем пик налогового периода, по валютам развивающихся рынков также был позитив в переговорах между Мексикой и США по соглашению о торговле NAFTA (North American Free Trade Agreement)», — отмечает главный аналитик банка NordeaТатьяна Евдокимова

Остается открытым вопрос, сколько этот рост продлится. «На эту неделю мы смотрим довольно позитивно и можем увидеть снижение доллара на полрубля — как в связи с разрешением ситуации по санкциям, так и в связи с рыночной ситуацией по нефти. Завтра и послезавтра будет сырьевая статистика, она хорошо поддерживает рынок, — продолжает Татьяна Евдокимова. — Но это скорее приятные перерывы при сохраняющемся давлении. На этой неделе Палата представителей США еще на каникулах, но в сентябре они вернутся и восстановится санкционная риторика. Как минимум, хорошо, что ЦБ выставил четкий горизонт по приостановке покупке валюты в интересах Минфина : очень важно, чтобы рынок знал, что до конца сентября ничего не произойдет».