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Цена нефти впервые в истории превысила 5 тысяч рублей
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Цена нефти впервые в истории превысила 5 тысяч рублей 

Российская Газета 41 минуту назад
Восхождение цен на нефть к таким высотам началось еще в апреле. Тогда США ввели пакет санкций против российских физических и юридических лиц, а также заговорили о вероятности наложения санкций на госдолг. Ситуацию подогрела геополитическая напряженность: речь шла о вероятности противостояния России и США на территории Сирии.
Одновременно с этими негативными событиями море позитива принесли подскочившие цены на нефть: баррель Brent тогда стоил более 72 долларов впервые за три года на фоне балансировки мирового рынка. Сочетание дорогой нефти и сильно ослабшего на фоне санкций рубля дали первый рекорд рублевой цены Urals — 4500.
Сейчас ситуация несильно отличается: все те же вероятные санкции на госдолг РФ оказывают давление на отечественную валюту. В апреле доллар стоил 62 рубля, сейчас — 68, а долларовая цена нефти осталась практически той же. К новому рекорду нефть подвела простая арифметика.
В федеральный бюджет РФ на этот год заложена цена барреля Urals в размере 2834 рубля (средний курс доллара 64,7 рубля, умноженный на среднюю цену нефти 43,8 доллара). Однако социально-экономический прогноз часто меняется, и исходя из его обновленных показателей (61,4 доллара за баррель и 58,7 рубля за доллар) средняя цена Urals в этом году может быть выше 3700 рублей. Нейтральной с точки зрения денежных потоков для компаний и бюджета стоит считать стоимость нефти в диапазоне от 3300-3600 рублей, поясняли ранее «РГ» финансовые аналитики, а все, что больше, — это сверхприбыль.
Цена нефти более 5000 рублей позволит казне завершить год с профицитом и существенно нарастить резервы. Сам минфин этим летом оценивал дополнительные нефтегазовые доходы бюджета-2018 в 2,74 триллиона рублей и сам же предупреждал, что эти цифры могут сильно меняться. Как признал вчера первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, предсказать поведение валюты невозможно: она зависит от «настроений (инвесторов), рисков, санкций».
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