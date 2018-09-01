Рынок акций Мексики закрылся падением, S&P/BMV IPC снизился на 0,21%

Investing.com — Фондовый рынок Мексики завершил торги пятницы падением на фоне негативной динамики со стороны секторов промышленности, телекоммуникационных услуг и производителей товаров массового потребления.

На момент закрытия на фондовой бирже Мексики S&P/BMV IPC подешевел на 0,21%.

В лидерах роста среди компонентов индекса S&P/BMV IPC по итогам сегодняшних торгов были акции Elektra (MX:ELEKTRA), которые подорожали на 35,86 п. (4,17%), закрывшись на отметке в 895,00. Котировки VOLARIS A (MX:VOLARA) выросли на 0,31 п. (2,28%), завершив торги на уровне 13,91. Бумаги Alpek SAB de CV (MX:ALPEKA) выросли в цене на 0,470 п. (1,70%), закрывшись на отметке 28,140.

Лидерами падения стали акции GMexico Transportes SA de CV (MX:GMXT), цена которых упала на 0,600 п. (1,91%), завершив сессию на отметке 30,850. Акции Grupo Carso A1 (MX:GCARSOA1) поднялись на 1,050 п. (1,46%), закрывшись на уровне 70,950, а Fomento Economico Mexicano UBD (MX:FMSAUBD) снизились в цене на 2,67 п. (1,44%) и завершили торги на отметке 183,00.

На фондовой бирже Мексики количество подешевевших бумаг (143) превысило количество закрывшихся в плюсе (138), а котировки 16 акций практически не изменились.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в декабре прибавил 0,08%, или 1,00, достигнув отметки $1.206,00 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в октябре снизились на 0,51%, или 0,36, до $69,89 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в ноябре подешевели на 0,45%, или 0,35, до отметки $77,67 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара USD/MXN снизилась на 0,05% до 19,1017, а котировки EUR/MXN упали на 0,57%, достигнув отметки 22,1747.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,40% до 95,02.