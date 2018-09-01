Рынок акций Перу закрылся падением, S&P Lima General снизился на 1,07%

Investing.com — Фондовый рынок Перу завершил торги пятницы падением на фоне негативной динамики со стороны секторов горнодобывающей промышленности, банковских и финансовых услуг и минерального производства.

На момент закрытия на фондовой бирже Лимы S&P Lima General снизился на 1,07%, достигнув 6-месячного минимума.

В лидерах роста среди компонентов индекса S&P Lima General по итогам сегодняшних торгов были акции Cerro Verde (LM:CVE), которые подорожали на 1,120 п. (5,09%), закрывшись на отметке в 23,120. Котировки Volcan Minera (LM:VOL_pb) выросли на 0,030 п. (3,80%), завершив торги на уровне 0,820. Бумаги Bco Continenta (LM:CON) выросли в цене на 0,100 п. (2,44%), закрывшись на отметке 4,200.

Лидерами падения стали акции Southern Copper Corp (LM:SPC), цена которых упала на 1,87 п. (4,13%), завершив сессию на отметке 43,40. Акции Candente Copper (LM:DNT) поднялись на 0,0020 п. (3,51%), закрывшись на уровне 0,0550, а Cem Pacasmayo (LM:CPA) снизились в цене на 0,250 п. (3,45%) и завершили торги на отметке 7,000.

На фондовой бирже Лимы количество подешевевших бумаг (14) превысило количество закрывшихся в плюсе (8), а котировки 9 акций практически не изменились.

Котировки акций Cem Pacasmayo (LM:CPA) упали до 52-недельного минимума, снизившись на 3,45%, 0,250 п., и завершили торги на отметке 7,000.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в октябре потерял 0,48%, или 0,34, достигнув отметки $69,91 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в ноябре снизились на 0,42%, или 0,33, до $77,69 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в декабре подорожали на 0,16%, или 1,90, до отметки $1.206,90 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара USD/PEN снизилась на 0,11% до 3,3051, а котировки EUR/PEN упали на 0,66%, достигнув отметки 3,8319.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,43% до 95,05.