Центробанк может заработать на копейках 12 млрд рублей

28 августа 1994 года в России впервые была предпринята попытка по изъятию из обращения копейки. Самую мелкую монету, дожившую до своего 460-летия, Центральный банк России своим распоряжением отправил «на пенсию» 24 года назад. Но копейка не сдаётся до сих пор.

Копейка появилась в результате денежной реформы 20 марта 1535 года. На ней был изображён всадник с копьём — отсюда и название «копейка». Первоначальный вес серебряной копейки составлял 0,68 грамма, и она была эллипсообразной формы.

При Петре I, с 1713 года, началась чеканка круглой серебряной копейки. Но самой массовой была медная копейка.

Первая советская копейка вышла в обращение в 1924 году. Эти монеты чеканились на заготовках того же размера, что и регулярные медные монеты царского периода. В связи с тем, что монетное производство поглощало много меди, необходимой для промышленности, было принято решение о прекращении выпуска медной копейки. В 1926 году страна перешла на чеканку монет из сплава золотистой бронзы. С этого момента копейка стала весить ровно один грамм.

После распада СССР инфляция, набрав обороты, «съела» копейку.

И 28 августа 1994 года Центральный банк России официально заявил, что копейка перестала существовать.

Без самой мелкой монеты страна прожила всего четыре года, и 1 января 1998 года в нашей стране начался новый выпуск монет, на которых был изображён всадник с копьём, точно такой же, как на первых копейках 1535 года.

Но поскольку производство копеек обходилось дороже их номинальной стоимости, в 2012 году выпуск монет был прекращён.

Но глобальные исторические события вновь вмешались в судьбу копейки. В 2014 году копейка снова вернулась в кошельки жителей нашей страны в связи с потребностью в мелких монетах в Крыму, который воссоединился с Россией.

В последнее время над мелкими монетами России вновь нависла угроза исчезновения. В конце прошлого 2017 года первый заместитель председателя Банка России Ксения Юдаева сообщила, что количество монет различных номиналов, приходящееся на одного гражданина РФ, значительно превосходит потребность населения. При этом она добавила, что заказы на изготовление монет номиналом 1 копейка и 5 копеек Банком России уже не размещаются.

И теперь уже вопрос о возможном и целесообразном изъятии из обращения монет номиналом меньше рубля постоянно обсуждается финансистами и экспертами.

Главной причиной возможного выведения монет из оборота является тот факт, что чеканка мелких номиналов экономически невыгодна. В 2014 году чеканка монеты достоинством в 1 копейку обходилась в 4,6 копейки, 5 копеек — в 7,2 копейки, 10 копеек — в 22,7 копейки.

Не приносит убытка государству выпуск 50-копеечных (стоит 33,7 копейки), рублёвых (57,9 копейки), двухрублёвых (90,8 копейки) и пятирублёвых (97,4 копейки) монет. В то же время затраты на печать купюр составляют от 60 копеек до 2 рублей за штуку.

Между прочим, эксперты считают, что, отправляя мелочь в утиль, ЦБ РФ может неплохо заработать. Для переработчиков лома цветных металлов интерес представляют монеты номиналом 10 и 50 копеек из сплава латуни, а также монеты номиналом 1, 2 и 5 рублей из медно-никелевых и медно-никелево-цинковых сплавов. Общий вес таких монет — около 62 тысяч тонн.

Продавая их как металлолом, Центробанк сможет выручить более 12 млрд рублей.