Госбанки России гонят на плаху

Новые санкции США, которые вступили в силу 27 августа, вряд ли окажут серьезное влияние на российскую экономику, так как их масштаб ограничен и они, по сути, дублируют уже действующие ограничения. К такому выводу пришли аналитики международного рейтингового агентства Moody`s. В то же время, санкции против государственных банков РФ, которые обсуждают в Конгрессе США , будут иметь более выраженный эффект, но окажут ограниченное влияние на финансирование российского правительства и экономику страны.

«На наш взгляд, санкции против преимущественно государственных банков вряд ли вызовут общесистемный банковский кризис, но будут препятствовать их способности предоставлять кредиты и поддерживать рост. Низкая зависимость России от нетрадиционной добычи нефти ограничивает потенциальные последствия из-за отсутствия участия США в ее нефтяных проектах», — говорится в отчете агентства.

Хотя если эти меры будут приняты в максимально жестком виде, это скажется на экономике страны. «Сильные стороны кредитной политики России — бюджет и внешнее финансирование — помогут правительству отреагировать на возможно более серьезные санкции, но строгие и широкие санкции, вероятно, будут иметь более негативное влияние на банковскую систему и рост, особенно через каналы доверия и инвестиции. Потенциально более строгие санкции увеличат риск того, что среднесрочный рост России будет сдерживаться такими структурными факторами, как хроническая нехватка инвестиций, зависимость от нефтегазового сектора и высокий уровень бедности и неравенства», — заключают аналитики.

Несмотря на не лучшие перспективы, отчет Moody’s еще достаточно оптимистичен по сравнению с другими прогнозами западных аналитиков.

«Самая радикальная версия санкций в отношении транзакций с российскими банками, в которой под санкции попадут все государственные банки, будет иметь существенные последствия для всей российской экономики, которые могут оказаться даже более болезненными, чем меры в отношении суверенного долга», — писали аналитики Barclays в начале августа.

Серьезно оценивали влияние потенциальных санкций и в Министерстве финансов США . В февральском докладе ведомства говорилось, что они приведут к повышению стоимости займов, давлению на рост экономики, дестабилизации финансовых рынков, усилению напряженности в банковском секторе, необходимости менять бюджетную и денежную политику.

Напомним, что законопроект об ужесточении санкций, внесенный группой сенаторов, был анонсирован 2 августа, а официально опубликован 14 августа. Документ S.3336 под названием «Об усилении НАТО , борьбе с международной киберпреступностью и наложении дополнительных санкций на Российскую Федерацию» предлагает ввести новые ограничения на финансовый сектор РФ. В частности, резидентам США будет запрещено участвовать в операциях с новым госдолгом РФ, выпущенным через 180 дней после вступления закона в силу. Запрет будет распространяться на все гособлигации, а также производные финансовые инструменты со сроком обращения больше 14 дней.

Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк и Еще более серьезно то, что сенаторы хотят ввести запрет на операции и заморозить собственность в США одного или нескольких финансовых институтов, в числе которых ВЭБ Промсвязьбанк , а также Банк Москвы . Хотя российские госбанки и сейчас находятся под секторальными санкциями, они всего лишь запрещают привлекать долговое и акционерное финансирование в США. Новая же инициатива теоретически может означать невозможность проведения стандартных долларовых расчетов через корреспондентские счета в американских банках.

Профессор кафедры «Финансы, денежное обращение и кредит» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков считает, что если санкции против банковского сектора будут приняты в самом жестком варианте, системного кризиса, несмотря на прогноз Moody’s, не избежать.

— Приятие санкций, которые касаются блокировки активов наших государственных банков, приведет к множеству проблем. Поскольку мы продаем наши ресурсы за доллары, первый же вопрос, который возникает — как в этом случае мы будем забирать выручку? Это чисто технические сложности. Пока что эту проблему предлагается решать через банки третьих стран, которые готовы нам помочь. Но если к американским санкциям присоединятся европейские банки, а это возможно, учитывая, что уже были сообщения о том, что один швейцарский банк поддержал эти меры, проблемы возникнут совершенно другого порядка.

Поэтому на сегодняшний день наш банковский сектор во главе с Центральным банком старается максимально выйти из счетов американских банков и уменьшить количество ценных бумаг США. Мы также готовим внутреннюю систему для международных расчетов на случай блокировки системы SWIFT. Мы чисто технически готовимся к тому, чтобы работать вне долларовой зоны. Останется ли активность в европейской зоне — пока под вопросом.

Но на этот случай мы уже договариваемся с Китаем, с Турцией и другими странами о том, чтобы они оплачивали наши счета в рублях. Насколько мне известно, на прошлой неделе уже была проведена одна пробная операция по расчетам с Китаем за поставку определенного товара.

Ситуация с принятием американских санкций лучше не станет, она станет только хуже. В случае принятия мер против госбанков, стоимость операций увеличится, срок их проведения удлинится. Нам нужно придумывать новые технологии, которые помогут бороться с этим злом.

«СП»: — То есть Moody’s правы в том, что трудности эти санкции вызовут, но к общесистемному банковскому кризису они не приведут?

— Смотря что понимать под общесистемным банковским кризисом. 50% долларовых счетов находятся в госбанках. Блокировка этих валютных счетов — это системный кризис или нет? Если они считают, что нет, тогда я не знаю, что такое системный кризис в их понимании. 40 миллиардов долларов накоплений наших граждан лежат в Сбербанке и ВТБ. Это приличная сумма. Если эти граждане захотят в один момент снять эти деньги, у государства не найдется столько наличных долларов, чтобы с ними расплатиться. Это, по-моему, более чем предвестник системного кризиса. А рост курса доллара еще добавит к этому дополнительных проблем.

Мы стоим на пороге кризиса, а системный он или нет — это уже казуистика. Я бы не стал заниматься шапкозакидательством и говорить, что все нормально, и мы выживем. Да, мы выживем, страна большая, у нас много ресурсов, но будем ли мы развиваться — это вопрос. Само по себе наличие ресурсов еще не говорит о развитии страны, можно просто сидеть на них и не идти вперед.

Ситуация драматична и относиться к ней с легкостью я бы не стал. Просто власть не хочет раздувать панику, и это понятно. Китай в свое время вообще не сообщил населению, что Штаты применили к ним санкции за действия против Тайваня. Поэтому в наших условиях, когда известно, какие значительные меры могут быть введены, а на валютном рынке и так наблюдается паника, раздувать ее не стоит. Из этих соображений можно, конечно, говорить, что кризиса не будет, но на деле ситуация очень тяжелая.

Директор московского офиса компании Urus Advisory Алексей Панин считает, что ситуация не настолько драматична, тем более, что санкции в их нынешнем виде могут и не принять.

— Что касается новых санкций за «дело Скрипалей» — это фактически переписывание того, что есть. Не очень понятно, в чем цель этой новой редакции. Если бы в Вашингтоне действительно хотели сильно осложнить жизнь России, они просто отключили бы нас от системы международных платежей SWIFT или ввели бы эмбарго на поставки нефтегазовых товаров по иранскому образцу. Но такой вариант, очевидно, не поддерживают европейские страны, хотя они и не проявляют особой субъектности. Для США есть опасность давить на Россию так сильно, что это оттолкнет от них европейских союзников.

Но факт остается фактом. Если бы было желание нанести ощутимый удар, который сказался бы на уровне обеспеченности инвестициями, капитале и прочем, можно было бы сделать именно это. Но такие шаги многие месяцы никто не предпринимает, при том, что против России вводят санкции буквально за все. Доходит до того, что несколько недель назад в США собирались вводить санкции против главы АФК «Система» Владимира Евтушенкова за операции в Крыму и Узбекистане. Такое ощущение, что конгрессмены просто вводят в поисковике слово «Россия» и любые спорные ситуации или скандалы, которые они там находят, они подводят под санкции. Но де-факто они занимаются переписыванием того, что уже существует. Это такая новая американская бюрократия ради бюрократии. И для нас это не плохо, гораздо хуже, если они пойдут на шаги, о которых я уже упоминал, вроде эмбарго.

«СП»: — А санкции против госбанков, которые рассматриваются, это не такой же серьезный шаг?

— Санкции против госанков — это фактически санкции против всей банковской системы, так как на государственные учреждения приходится более половины всего сектора. И с ликвидацией каждого следующего частного банка, доля государственных увеличивается. Но в крайнем случае, для совершения международных расчетов в долларах у нас еще остаются частные банки, достаточно крупные. В отключении от корреспондентских счетов я тоже ничего смертельного не вижу.

Что касается госдолга, пока никто не обещает так называемые вторичные санкции за операции с российскими долговыми бумагами, уже находящимися в обращении, запрет больше навредит только самим американским инвесторам, которые потеряют один из хороших источников получения доходности. Но они и так не очень вкладываются сейчас в российские активы.

Кроме того, я бы отметил, что пока этот законопроект только на стадии обсуждения. Он может быть принят в очень выхолощенном виде или не принят вовсе. Таких предложений выдвигается в Конгрессе немало, поэтому я бы не беспокоился о документах, которые еще не приняты. Подобные обсуждения мы будем наблюдать еще многие годы.

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