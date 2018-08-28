Клепач спрогнозировал курс рубля к концу года

Зампред, главный экономист ВЭБа Андрей Клепач ждет коррекции рубля к доллару до конца года к значениям 65-66 рублей за доллар. Такое мнение Клепач выразил в кулуарах форума «Технопром-2018» в Новосибирске, передало агентство ТАСС

«Я думаю, что сейчас и коррекцию рубль должен отыграть, потому что цены на нефть высокие. Кто хотел убежать, уже убежал», — сказал Клепач. Экономист, впрочем, указал на риск «некоторого ослабления рубля» из-за вероятного снижения цен на нефть в конце 2018 — начале 2019 года. «Но оснований ни для паники, ни для обвала нет», — подчеркнул он.