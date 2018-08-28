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Клепач спрогнозировал курс рубля к концу года
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Клепач спрогнозировал курс рубля к концу года 

Ведомости 49 минут назад
Зампред, главный экономист ВЭБа Андрей Клепач ждет коррекции рубля к доллару до конца года к значениям 65-66 рублей за доллар. Такое мнение Клепач выразил в кулуарах форума «Технопром-2018» в Новосибирске, передало агентство ТАСС.
«Я думаю, что сейчас и коррекцию рубль должен отыграть, потому что цены на нефть высокие. Кто хотел убежать, уже убежал», — сказал Клепач. Экономист, впрочем, указал на риск «некоторого ослабления рубля» из-за вероятного снижения цен на нефть в конце 2018 — начале 2019 года. «Но оснований ни для паники, ни для обвала нет», — подчеркнул он.
Курс доллара 23 августа превышал отметку 69 руб., а евро достигал отметки 79,7 руб. После решения ЦБ приостановить покупки валюты до конца сентября курс доллара остановил рост. За август российская валюта потеряла порядка 10% в условиях неопределенности с судьбой российских ОФЗ и госбанков из-за готовящихся новых санкций США.
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