Турецкая лира добавит рублю проблем

Сейчас рубль получил некоторую передышку на валютном рынке в связи с тем, что факторы, оказывающие ему поддержку, превалируют над теми, которые ведут к его ослаблению, говорит начальник аналитического управления УК «Ингосстрах-Инвестиции» Евгений Воробьев

Основных позитивных факторов сейчас, по сути, два. Это выплата российскими компаниями крупных налогов 27 и 28 августа (пик налогового периода увеличивает спрос на рубли) и дорогая нефть, торговавшаяся вчера около 76 долларов за баррель марки Brent.

По мнению Воробьева, негативным фактором для рубля во вторник может оказаться динамика курса турецкой лиры на мировом рынке. В понедельник турецкая валюта снова дешевела. Продолжение турбулентности на турецком рынке может потянуть за собой другие развивающиеся рынки, включая российский.

При этом фундаментально рубль по-прежнему сильно недооценен относительно нефтяных цен и макропоказателей, говорит главный аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский . Однако слабый интерес к развивающимся рынкам и опасения развития санкционной истории не позволяют пока нивелировать эту недооценку, отмечает аналитик. По мнению Поддубского, в ближайшие недели пара «доллар-рубль» консолидируется в диапазоне временного равновесия — это 66,5-68 рублей.

По словам Воробьева, в конце этой недели российская валюта может умеренно укрепиться в пределах 66,8-67 рублей за доллар. Торговый диапазон текущей недели для рубля — 66,6-67,6 рубля за доллар и 77,4-78,4 за евро, считает Тимошенко.