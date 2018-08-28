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Цены упадут только на один вид красной рыбы
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Цены упадут только на один вид красной рыбы 

Российская Газета 1 час назад
Фото: ТАСС
Сергей Гудков, исполнительный директор "Рыбного союза" специально для "Российской газеты":
— В этом году путина проходит очень хорошо. Но если по всем лососевым улов примерно в том же объеме, что был и в прошлом году, то по горбуше он рекордный. Поэтому снижение цен будет именно на горбушу.
Мы ожидаем, что в опте она подешевеет в 2-2,5 раза. Но окончательно цены определятся, когда закончится путина и будет понятен объем улова.
Произойдет снижение цен и на готовую продукцию, но не в тех же пропорциях, что в опте, а меньше. В стоимости готовой продукции есть стоимость труда, налогов и упаковки, а она не снизились.
Самое заметное снижение цен будет на рынке. А на предприятиях розничной торговли представлена продукция уже переработанная. Изготавливается она из высококачественного сырья, которое стоит раза в два дороже обычного.
К сожалению, когда идет массовый лов рыбы высококачественного сырья не так много. И разделение цены на продукцию мы видим уже сейчас. Много, скажем так, индустриальной рыбы, которая пригодна для потребления, но в силу консистенции, упругости мяса уже непригодна для копчения, соления. Подходит она для варки, жарки, консервирования. Зато подойдет такая рыба и для домашней засолки. Нам же не нужно будет потом нарезать ее тонкими ломтиками.
Пока купить рыбу по новым ценам нельзя нигде. Для того, чтобы скидка дошла до прилавков магазинов, нужно реализовывать продукцию, которая была сделана из сырья прошлого года, привезти новое сырье к месту потребления и переработать его. Это вопрос не одного дня. Так что серьезное снижение цен на горбушу на прилавках можно ожидать не раньше конца сентября.
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