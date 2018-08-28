«Рост цен на бензин — единственный выход»: рассказываем, почему дорожает топливо

За 2018 год топливо уже подорожало на 10%

Нет в России товара, рост цен на который вызывал бы более бурную общественную реакцию, чем бензин. Ведь увеличение транспортных расходов скажется на бюджете почти всех ростовчан. По прогнозам экспертов, цены на бензин вырастут и осенью, и зимой следующего года. Это при том, что за 2018 год топливо уже подорожало на 10%, согласно данным Росстата

Бензин горит: сколько будет стоить топливо осенью

— Складывается впечатление, что цены на бензин в России попали в ситуацию, из которой есть только один выход — дальнейший рост. Такое положение в шахматах называется цугцванг. Любой «привычный» ход всё равно приведет к ухудшению ситуации, то есть к росту цен, — сообщил главный аналитик «Центра аналитики и финансовых технологий» Антон Быков

По его словам, даже если цены на нефть упадут, то бензин продолжит дорожать.

— Крайне высока вероятность, что этой осенью цена барреля Brent снизится процентов на 10–15%. И в нормальной ситуации, где в отрасли есть конкуренция, это привело бы к снижению цен. В России этого не произойдет из-за того, что Минфин Центробанк РФ работают на ослабление рубля: скупают иностранную валюту. В итоге курс отечественной валюты остается «хронически» недооцененным, — отметил Быков.

Когда цены на нефть упадут, то стоимость бензина подорвет низкий курс рубля.

— Поэтому этой осенью вновь заговорят о парадоксальной ситуации. При растущей цене на нефть бензин в России дорожает. И при падающей тоже дорожает, — подытожил Быков.

По словам аналитика, при сохранении текущих макроэкономических параметров российской экономики нет выигрышных вариантов для цен на бензин.

Трейдер-аналитик компании «ФинИст» Денис Лисицын считает, что на стоимости топлива сказывается ввод санкций против Ирана и спад добычи нефти в Венесуэле.

— Реакция рынка на всё происходящие не заставила себя долго ждать. Франция и Южная Корея уже отказались закупать иранскую нефть. Японская ассоциация нефтяников с октября прекратит поставки нефти из Ирана. Поэтому продажа на мировом рынке приносит нашим нефтяным компаниям сверх прибыли, в отличие от продаж нефти на внутреннем рынке. Это создаёт дефицит топлива на внутреннем рынке, — сообщил Лисицын.

Он отметил, что стоимость барреля нефти на Московской бирже в рублёвом эквиваленте побила все рекорды и достигла 5 028 рублей за баррель.

— И не стоит забывать, что в России убирают урожай. Это значит, что спрос на бензин и дизельное топливо возрастает, — добавил Лисицын.

администрация президента России. При этом он считает, что цены не вырастут намного, потому что за ними следят ФАС

Правительство РФ договорилось с нефтяными компаниями о заморозке цен на энергоносители для внутреннего рынка, предложило Минэнерго субсидировать нефтяников надбавкой, были снижены акцизы на топливо. Поэтому к концу года динамика роста цены на бензин сильно не изменится, допустимы маленькие плюсы к цене в одну-две копейки, — считает Лисицын.

Анна Кокорева , заместитель директора аналитического департамента «Альпари», считает, что бензин подорожает из-за планового ремонта нефтеперерабатывающих заводов.

— Во время ремонта объемы поставок топлива на внутренний рынок снизятся. Чтобы избежать новых ценовых скачков, ФАС проводит переговоры с нефтяными компаниями о их временной переориентации на внутренний рынок, — отметила Кокорева.

Она отметила, что для компаний это будет означать потерю выручки: от продаж за рубеж они получают гораздо больше.

— Государство обещает субсидировать компании на время ремонта, чтобы простимулировать поставки на внутренний рынок. Пока согласие на такую схему работы дал «Сургутнефтегаз» . С остальными компаниями ведутся переговоры, — сообщила Кокорева.

По её данным, большую часть объемов бензина на время ремонта удастся восполнить.

— Тем не менее некий дефицит топлива не исключаем, а значит, ценовые колебания всё же возможны. При этом вряд ли они будут очень большими. В рознице бензин может подорожать на 30–50 копеек, — отметила Кокорева.

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— С 1 января на два процента вырастет НДС — с 18% до 20%, акцизы на бензин тоже подрастут. Только по самым грубым оценкам нас ждет неизбежный рост цены литра бензина больше чем на четыре рубля, — отмечает Антон Быков.

Через полгода бензин подорожает еще на четыре рубля

По его словам, российское правительство попытается «бороться» с этим.

— В Госдуму уже внесен законопроект о госрегулировании цен на бензин, однако представляется крайне вероятным, что это лишь усугубит ситуацию. Во-первых, учитывая, что в России цена бензина ниже, чем на мировом рынке, производителям будет проще продавать его за границу. А во-вторых, если российских производителей «заставят» продавать бензин по невыгодным ценам, они постараются довести цены максимально близко до мировых, — рассказал Быков.

Аналитик считает, что при самом оптимистичном сценарии цены на бензин к концу 2018-го — началу 2019 года вырастут на 10–15%. А при пессимистичном — сбудутся предупреждения российских нефтяников о повторении ситуации первой половины 2018 года, когда бензин подорожал на 30–40%.

Эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов, напротив, прогнозирует небольшой рост цен.