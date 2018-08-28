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Мировые рынки погружаются в хаос
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Мировые рынки погружаются в хаос 

Вести Экономика 1 час назад
Фото: Reuters
Американские фондовые индексы бьют очередные рекорды, доллар дешевеет, юань укрепляется. Все изменилось очень быстро и практически незаметно, и это только начало финансового хаоса.
Мало кто из экспертов еще пару недель назад мог предположить, что страхи относительно торговой войны между США и Китаем исчезнут, девальвация юаня закончится в считанные дни, а акции американских гигантов FAANGS будут уверенно расти.
Отметим, что пока серьезных изменений не произошло, КНР и США так и не достигли каких-то договоренностей, но рынки уже живут другой жизнью.
Чем все это закончится, сказать сложно. Хаос в данном конкретном случае вовсе не означает обвала фондовых индексов, хаос, скорее всего, реализуется в крайне высокой волатильности в первую очередь на валютном рынке. Доллар, который стремительно укреплялся в течение нескольких месяцев, теперь не менее стремительно падает.
Единая европейская валюта, несмотря на все проблемы еврозоны, сложную ситуацию в Италии, растет и с большой вероятность будет расти и дальше. Кроме того, доллару сейчас действительно угрожает опасность: еще никогда никто не занимался разработкой аналога SWIFT.
История вопроса Европа начала создание независимых платежных систем в Европе и "создание более независимых от SWIFT систем, создание европейского валютного фонда", заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас, открывая конференцию послов во внешнеполитическом ведомстве в Берлине. Внешняя политика США подрывает доверие к американской валюте. Санкции, пошлины и другие барьеры, которые выставляет Трамп, являются не только инструментом по достижению целей, но и подрывным механизмом. Все больше стран ищут пути ухода от расчетов в долларах, и этот процесс выглядит вполне естественно.
Европа, вложившая немалые деньги в Иран, хочет продолжат работать с этой страной, как и с Россией и другими странами.
Не стоит забывать также и о том, что долговая нагрузка Штатов просто ужасающая и ситуация постоянно ухудшается.
И хотя доходности трежерис пока отошли от максимумов первой половины года, они все еще достаточно высоки и будут лишь увеличивать долговую нагрузку.
Нельзя исключать, что доллар в ближайшие месяцы может отработать два мощнейших тренда: на укрепление, а затем на ослабление, хотя, возможно, последовательность этих движений будет противоположной.
Столь сильные колебания на валютных рынках оставят отпечаток на мировой экономике. Возможно, финансовый кризис уже начинается, только в новом, не самом привычном, виде.
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