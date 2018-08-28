Биткоин продолжает умеренно расти, почти достигая $7 тыс.

Биткоин (bitcoin) во вторник снова растет в цене, и уже к началу следующей недели стоимость криптовалюты может закрепиться в районе 7,5 тысячи долларов, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 8.23 мск биткоин дорожал на 2,74%, до 6,9 тысячи долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин рос в цене на 3% — также до 6,9 тысячи долларов.

Другие криптовалюты также дорожают: Ethereum — на 2,73%, до 284,75 доллара, Ripple — на 3,6%, до 0,339 доллара, Bitcoin Cash — на 3,25%, до 544,21 доллара. По данным CoinMarketCap, капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 224,47 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 53% всего рынка криптовалют.

Аналитик "Альпари" Владислав Антонов сказал РИА Новости, что позитивный фон на рынке может быть связан с циклическими факторами и ожиданиями того, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) пообещала пересмотреть решение об отказе заявок на биткоин–ETF от компаний Direxion, GraniteShares и ProShares.

"К 3 сентября жду курс биткоина на уровне 7,65 тысячи долларов. Если восходящее движение будет соответствовать ожиданиям, то после коррекции с 7,65 тысячи долларов до 6,95 тысячи долларов стоит ожидать восстановления цены до 8,6 тысячи долларов к 7-8 октября", — отметил эксперт.

Исполнительный директор Zichain Сергей Ковтуненко отметил, что предыдущая торговая неделя прошла при информационной атаке на биткоин с прогнозами снижения в область 5 тысяч долларов, а затем и 3 тысяч. По мнению эксперта, на этом фоне котировки биткоина продемонстрировали удивительную стабильность с тенденцией к росту на протяжении всей недели. "Сокращение продавцов может способствовать дальнейшему росту биткоина до ближайшего психологического уровня в 7 тысяч долларов со следующей целью 7,5 тысячи долларов за "монету", — заключил Ковтуненко.