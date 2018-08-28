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Акция Банки.ру «Дружи выгодно! Расскажи другу про ОСАГО» продлена до конца года
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Акция Банки.ру «Дружи выгодно! Расскажи другу про ОСАГО» продлена до конца года 

Банки.ру 26 минут назад
Финансовый маркетплейс Банки.ру объявляет о продлении акции «Дружи выгодно! Расскажи другу про ОСАГО». Принять участие в ней теперь можно до 31 декабря 2018 года.
Напомним, акция дает пользователям портала возможность проинформировать своих друзей и знакомых об удобствах сервиса е-ОСАГО на Банки.ру и заработать на этом.
Для участия необходимо:
• авторизоваться или зарегистрироваться на Банки.ру;
• на странице акции получить уникальную ссылку на калькулятор ОСАГО;
• поделиться этой ссылкой в соцсетях, мессенджерах или по e-mail.
За каждую покупку электронного полиса ОСАГО, совершенную по данной ссылке через сервис Банки.ру, пользователю будут начислены 300 бонусов. Бонусы можно конвертировать в «живые» деньги и вывести на банковский счет (1 бонус равен 1 рублю).
«Акция «Дружи выгодно! Расскажи другу про ОСАГО» вызвала большой интерес у наших пользователей, — комментирует руководитель направления «Страхование» финансового маркетплейса Банки.ру Дмитрий Жуков. — Самые активные участники уже смогли привлечь до 50 знакомых. Поэтому мы приняли решение продлить акцию до конца 2018 года».
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