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Удальцов 17 лет не платил отчисления в Пенсионный фонд
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Удальцов 17 лет не платил отчисления в Пенсионный фонд 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов, выступающий организатором митингов против изменений пенсионной системы, сам за 17 лет трудового стажа ни разу не делал отчислений в Пенсионный фонд, за исключением времени работы в колонии.
Удальцов за 17 лет трудового стажа «заплатил отчислений в Пенсионный фонд — 0 рублей 00 копеек, не считая периода работы в колонии», сообщает Telegram-канал «Кремлевская прачка».
На канале также опубликована справка Пенсионного фонда России на имя Удальцова. Из нее следует, что с августа 2015 года по август 2017 года — за время работы координатора «Левого фронта» в колонии — сумма начисленных страховых взносов на страховую пенсию составила 4 тыс. 758 рубля. Всего за это время Удальцов заработал 29 тыс. 735 рублей.
До колонии отчисления в Пенсионный фонд не поступали. Расчетный пенсионный капитал, сформированный из страховых взносов за 2002-2014 годы (с учетом индексаций расчетного пенсионного капитала) составил 0.00 рублей.
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