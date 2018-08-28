Удальцов 17 лет не платил отчисления в Пенсионный фонд

Координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов , выступающий организатором митингов против изменений пенсионной системы, сам за 17 лет трудового стажа ни разу не делал отчислений в Пенсионный фонд , за исключением времени работы в колонии.

Удальцов за 17 лет трудового стажа «заплатил отчислений в Пенсионный фонд — 0 рублей 00 копеек, не считая периода работы в колонии», сообщает Telegram-канал «Кремлевская прачка».

На канале также опубликована справка Пенсионного фонда России на имя Удальцова. Из нее следует, что с августа 2015 года по август 2017 года — за время работы координатора «Левого фронта» в колонии — сумма начисленных страховых взносов на страховую пенсию составила 4 тыс. 758 рубля. Всего за это время Удальцов заработал 29 тыс. 735 рублей.

До колонии отчисления в Пенсионный фонд не поступали. Расчетный пенсионный капитал, сформированный из страховых взносов за 2002-2014 годы (с учетом индексаций расчетного пенсионного капитала) составил 0.00 рублей.