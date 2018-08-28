Эксперты не ожидают снижения цен на икру в ДФО из-за рекордного улова лосося на Камчатке

ХАБАРОВСК, 28 августа. / ТАСС /. Стоимость красной икры на Камчатке, где отмечаются рекордные объемы добычи тихоокеанского лосося, упала почти в 1,5 раза по сравнению с началом путины, однако эта тенденция не повлияет на цены в других дальневосточных регионах, считают опрошенные ТАСС эксперты и представители бизнеса.

Общий объем добычи тихоокеанского лосося на российском Дальнем Востоке, как сообщалось, достиг 470 тыс. тонн, что на 42% выше уровня аналогичного периода 2016 года (сравнение ведется по четным или нечетным годам), из них на долю камчатских рыбаков приходится более 400 тыс. тонн, что на 90% больше аналогичного периода 2016 года. Стоимость горбуши на Дальнем Востоке снизилась от 1,2% до 20%.

Падение цен на икру в настоящее время отмечается на Камчатке, местные рыбопромышленники связывают это с большими объемами вылова. По словам вице-президента «Усть-Камчатской ассоциации рыбопромышленников» Романа Кириенко, в настоящее время предложение на рынке по икре значительно превышает спрос. «По сравнению с началом путины, когда икра стоила 2,7 тыс. рублей за кг, сейчас ее стоимость упала до 1,7 тыс. и 2 тыс. рублей за кг икры горбуши и кеты соответственно. Речь идет об оптовой цене, розничная может быть чуть выше», — сказал Кириенко.

В Хабаровском крае, как сообщили в комитете рыбного хозяйства министерства природных ресурсов региона, стоимость икры может снизиться с учетом рекордных камчатских уловов — объемы продукции скорее всего повлияют на ценообразование в дальневосточных регионах. Пока же цены у производителей остаются на уровне прошлого года. В рознице 1 кг икры, по данным Хабаровскстата, стоит около 3,8 тыс. рублей. Представители бизнеса не согласились с прогнозом на снижение цен на деликатес.

Александр Булдаков , гендиректор ООО «Троицкий рыбоперерабатывающий комбинат», занимающегося добычей и переработкой рыбы, в том числе выпуском икры, отметил, что камчатская рыба из-за того, что с задержкой подошла к берегам полуострова, по качеству хуже, чем в прошлые годы; если икра такая же, то покупателей на весь объем не найдется. Выловленная камчатская рыба скопилась во Владивостоке и ее не берут даже с учетом достаточно низкой цены — 110-115 рублей за кг, отметил Булдаков. «Стоимость красной икры в Хабаровском крае и на Дальнем Востоке вряд ли снизится», — сказал он.

Руководитель специализированного рыбного интернет-магазина в Приморье «Раут Маркет» Валентин Семенцов также считает, что цена на икру не упадет. «Я не думаю, что цена на красную икру будет сильно падать, так как регионов, куда везут эту икру, хватает всегда, и она не остается только тут на Дальнем Востоке. К тому же доллар сейчас растет, и немалое количество красной рыбы, семга например, импортируется. Красная рыба в мире дорожает, и я не думаю что наша [рыба] может в связи с этим сильно подешеветь. Возможно небольшое падение — на 2-3%, но не больше», — сказал ТАСС Семенцов.